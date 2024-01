Galaxy S24 Ultra con registrazione video 4K a 120 fps?

Il Samsung Galaxy S24 Ultra permetterà la registrazione di video in formato 4K a ben 120 fps? Nuovi rumors affermano di si.

Secondo recenti rumors sembra che Samsung aggiungerà nuove modalità di registrazioni video grazie al comparto fotografico migliorato e al chipset Snapdragon 8 Gen 3.

Giusto poco tempo fa vi avevamo parlato della registrazione in 8K con zoom ottico 5X sul S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra potrà registrare video in 4K a 120fps? I rumors

Oggi l’informatore Ice Universe, tramite il proprio account Twitter (X), ha mostrato un primo screenshot che dimostrerebbe come il modello S24 Ultra sarà in grado di registrare video in 4K Ultra HD a 120 fps.

Si tratta di un interessante novità, dato che per il momento la registrazione massima in 4K su tutti gli smartphone dell’azienda coreana arriva al massimo a 60 fps.

Gli utenti però con la registrazione a 120 fps perderanno una funzionalità rispetto alla classica registrazione 4K a 60 fps: nella modalità a 120 fps non ci sarebbe più la possibilità di utilizzare la funzione “zoom continuo” (il passaggio automatico con altre fotocamere).

Infatti la registrazione a 120 fps avverrebbe unicamente con il sensore principale da 200MP.

Per il momento l’informatore afferma che la registrazione video in 4K a 120 fps è sempre in fase di sperimentazione.

Si può presumere quindi che Samsung non implementerà quest’opzione sui Galaxy S24 Ultra al “day one” (giorno della presentazione), ma solamente in un secondo momento eventualmente con un aggiornamento futuro via OTA.

Considerato comunque che Samsung non ha ancora annunciato nulla, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter (X)

