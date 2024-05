Galaxy S24 Ultra è lo smartphone android più venduto nel primo Q1

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è lo smartphone Android più venduto nel primo trimestre 2024 a livello globale: ecco la classifica dei 10 top telefoni.

Le recensioni del nuovo top di gamma di Samsung sono andata abbastanza bene, e pure le prevendite hanno ottenuto ottimi risultati.

A conferma di questo una recente analisi di mercato evidenzia come l’S24 Ultra è lo smartphone Android più venduto nel primo trimestre 2024.

Galaxy S24 Ultra lo smartphone Android più venduto nel primo trimestre 2024: Apple continua però a comandare

La più recente analisi di mercato di Counterpoint Research ha elencato i 10 smartphone più venduti al mondo nei primi tre mesi del 2024, evidenziando come Apple e Samsung si spartiscano la classifica.

Apple continua a dominare il mercato dato che i primi quattro posti sono occupati rispettivamente dal iPhone 15 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Pro e iPhone 14.

Samsung spunta al quinto posto con il suo Galaxy S24 Ultra che ottiene una quota mondiale complessiva nel primo trimestre 2024 pari al 1.9%.

Si tratta di un buon incremento dal punto di vista commerciale, considerato che il Galaxy S23 Ultra lo scorso primo trimestre 2023 aveva una quota di mercato ferma al 1.3%.

L’azienda coreana è riuscita quindi a piazzare uno smartphone top di gamma come lo smartphone Android più venduto nel primo trimestre 2024: basti pensare che nel primo trimestre 2023 lo smartphone Android che aveva venduto di più era il Galaxy A13, un dispositivo decisamente più economico.

Altra importante notizia per Samsung è che pure il Galaxy S24 è riuscito a piazzarsi in classifica nella nona posizione con una quota di mercato del 1%.

Infatti nel primo trimestre 2023 l’azienda coreana non era riuscita a piazzare altri smartphone top di gamma in classifica al di fuori del Galaxy S23 Ultra.

Continuano a vendere ancora bene gli smartphone “economici” di Samsung, come il Galaxy A15 5G (1.5%) e la fascia media con il Galaxy A54 (1.4%) e il Galaxy A34 (1%).

