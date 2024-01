Galaxy S24 Ultra ha due nuove modalità video rispetto Galaxy S23 Ultra

Il Galaxy S24 Ultra incorpora lato hardware due nuove modalità di registrazione video che non sono possibili con il precedente Galaxy S23 Ultra: ecco i dettagli.

Durante la presentazione dei nuovi top di gamma, Samsung ha sicuramente enfatizzato le nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale (GALAXY AI), ma non tutte le novità si limitano a questo.

Infatti il nuovo Galaxy S24 Ultra ha alcuni miglioramenti lato hardware nel comparto fotocamere che permettono di avere due tipi di registrazione dei video in 4K e 8K non possibili con S23 Ultra.

Galaxy S24 Ultra supporta la registrazione video in 4K a 120fps e 8K con la fotocamera zoom 5X

Di fatto il nuovo S24 Ultra è il primo smartphone di Samsung che permette di registrare video in 4K a 120 fps.

Non è il primo smartphone android in assoluto dato che Sony permette già questa funzionalità sui suoi più recenti top di gamma (Xperia 5 V e Xperia 1 V).

Registrare video in 4K a 120 fps non significa avere video con una fluidità superiore, i 60 fps bastano e avanzano, ma i 120 fps possono essere ricombinati in uno slow motion molto fluido a 30 fps grazie ad un editing video.

Si potranno quindi creare video in 4K a 30 fps catturati in precedenza a 120 fps per garantire un effetto film-maker al video stesso, mantenendo una fluidità superiore durante la visione.

Altra caratteristica introdotta con l’S24 Ultra che manca sul Galaxy S23 Ultra, è la possibilità di registrare video in 8K con lo zoom 5X.

Registrare con zoom 5x in 8K offre una quantità molto elevata di dettagli con un intervallo di zoom elevato senza perdere qualità.

Inoltre l’utente sfruttando la fotocamera zoom 5X, si potrebbe passare ad uno zoom superiore al 5X senza perdere troppa qualità registrando però i video in formato 4K.

Questo ovviamente dipenderà dalle esigenze dell’utente, ma il tutto offre scenari di utilizzo più variegati rispetto al passato.

Al momento l’unico smartphone android concorrente di Samsung che offre questa funzionalità (8K zoom 5x) è lo Xiaomi 13 Ultra che con il suo teleobbiettivo da 50MP zoom 5X può registrare i video in formato 8K.

Però va detto che lo Xiaomi 13 Ultra può registrare video in 8K a 24 fps, mentre il Galaxy S24 Ultra raggiunge i 30 fps: video più fluidi non guastano di certo.

Di fatto al momento il nuovo top di gamma di Samsung è l’unico che incorpora in un unico smartphone entrambe le funzioni viste su altri modelli top di gamma della concorrenza.

Vedremo cosa faranno gli altri produttori nel futuro, ma per adesso l’azienda coreana in questo campo è avanti a tutti.

