Galaxy S24 Ultra in alcune immagini dal vivo in anteprima

Prima del suo lancio ufficiale il Samsung Galaxy S24 Ultra si è svelato in alcune immagini dal vivo che ci mostrano in via ufficiosa il suo design definitivo.

Ci sono ormai buone possibilità che Samsung lanci al nuova serie Galaxy S24 prima della fine di gennaio 2024.

Infatti qualche giorno fa vi avevamo informati della sue presunta data di annuncio, prevendita e commercializzazione.

Samsung Galaxy S24 Ultra si mostra nelle sue prime immagini dal vivo: il design

Oggi l’informatore David Martin tramite il proprio account Twitter (X) in anteprima assoluta ha mostrato alcune immagini che riprendono in tre angolazioni il prossimo S24 Ultra.

Le immagini sembrano raffigurare un prodotto funzionante, e non un semplice prototipo inattivo.

Da quello che possiamo vedere il prossimo top di gamma di Samsung avrà un display piatto e non curvo ai bordi, come invece troviamo sull’attuale Galaxy S23 Ultra.

Questo conferma le indiscrezioni di qualche settimana fa.

Proseguendo le analisi delle immagini si nota che la struttura in metallo del Galaxy S24 Ultra ha bordi leggermente arrotondati, mentre i bordi superiore e inferiore sono decisamente piatti.

Sul lato destro della scocca si può notare il pulsante di accensione e il tasto del volume, insieme ad un’antenna interna per il segnale.

La scocca posteriore mantiene il design già visto sugli ultimi smartphone Galaxy del 2023: ovvero niente isola fotografica, e i sensori hanno intorno a se solo degli anelli in metallo.

In sostanza si può notare che il design del prossimo Galaxy S24 Ultra sembra essere più pulito e moderno rispetto al passato: le cose sono messe nei punti giusti senza troppi fronzoli intorno.

Ovviamente dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere queste informazioni e le immagini con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter (X)

