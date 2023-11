Galaxy S24 Ultra: lo Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy sarà più veloce

Samsung sui prossimi Galaxy S24 Ultra utilizzeranno una versione For Galaxy potenziata del chipset Snapdragon 8 Gen 3: i dettagli che sono trapelati.

Anche per la generazione Galaxy S del 2024 Samsung in collaborazione con Qualcomm implementerà una versione “personalizzata” chiamata For Galaxy.

Il chipset utilizzato, lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy , di fatto garantirà prestazioni superiori rispetto alla versione standard.

Galaxy S24 Ultra con il chipset Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy: dove migliora?

Giusto ieri vi avevamo segnalato che un affidabile informatore ha affermato che la GPU Adreno 750 del prossimo Snapdragon 8 Gen 3 “For Galaxy” funzionerà con un clock più elevato.

Si è parlato di una GPU con clock massimo di 1GHz, un valore decisamente più elevato rispetto alla GPU Adreno 740 dello Snapdragon 8 Gen 2 che si ferma a poco meno di 720 MHz.

Ma oggi abbiamo nuove indicazioni che anche la CPU del chipset “For Galaxy” potrà funzionare a frequenze più elevate.

Secondo quanto è trapelato il Core CPU ad altissime prestazioni della versione “For Galaxy” avrà una frequenza di funzionamento massima di 3.4GHz, invece dei tradizionali 3.3 GHz.

Il resto dei core invece avrà gli stessi clock: un cluster triple-core a 3,15 GHz, due core a 2,96 GHz e due a 2,27 GHz.

Lo smartphone testato con questo chipset è stato il modello SM-S928U, ovvero il Galaxy S24 Ultra, che pure in Europa e non solo negli USA utilizzerà questo chipset Qualcomm.

Oltre a questo l’informazione afferma che lo smartphone in questione uscirà con il sistema operativo Android 14, e già si parla di una versione con interfaccia ONE UI 6.1 e non 6.0.

Ovviamente al momento, considerato che manca ancora l’ufficialità da parte di Samsung, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

