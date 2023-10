Galaxy S24 Ultra: Samsung svela la fotocamera con AI e Zoom 4K migliorato

In un video ufficiale Samsung svela le nuove funzionalità AI e li nuovo Zoom 4K migliorato della fotocamera utilizzata sul prossimo Galaxy S24 Ultra: i dettagli.

Samsung a sorpresa ha voluto mostrare al grande pubblico, tramite un video, alcune delle nuove caratteristiche che saranno implementate sul sensore fotografico che sarà montato sul prossimo Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24 Ultra: Samsung svela le funzioni AI e il nuovo Zoom 4K migliorato

Dal video si può ben vedere le nuove funzionalità del sensore da ISOCELL 200 MP sviluppato e prodotto dalla stessa Samsung, e gestito dal chipset Snapdragon 8 Gen 3.

Considerato che Samsung non ha ancora ufficializzato uno smartphone con tale harware, non possiamo che pensare che sia il prossimo Galaxy S24 Ultra,

La prima funzionalità degna di nota è chiamata “Zoom Anyplace“.

Quest’ultima traccia i soggetti o gli oggetti selezionati durante un video continuando anche a registrare l’intera scena intorno.

Sulla carta lo smartphone starebbe registrando due flussi video contemporaneamente in formato 4K: l’area ritagliata del soggetto o oggetto selezionato, e l’area di sfondo dell’intera vista.

L’utente a fine registrazione sarà in grado di separare i due video per modificare l’inquadratura della scena.

Tale opzione permette con video registrati con zoom 2X e 4X.

La funzionalità inoltre dovrebbe essere in grado di seguire i soggetti/oggetti selezionati e di mantenere il focus su quest’ultimi in tempo reale, anche se si muovono in vari direzioni, se si avvicinano alle lenti e tutti in risoluzione 4K.

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, quest’ultima prende il nome di E2E (end-to-end) AI Remosaic, e riguarda espressamente il processo delle immagini.

Il sensore ISOCELL di base registra le immagini in modo sequenziale, ma con la tecnologia AI Remosaic si potranno elaborare le immagini in maniera parallela.

Di fatto il processo delle immagini compreso il colore, tono, riduzione del rumore, nitidezza, HDR, demosaicizzazione, bilanciamento del bianco e correzione dell’ombreggiatura dell’obiettivo avverranno tutti contemporaneamente.

Questa funzionalità AI ridurrà i tempi di processo delle immagini e ne migliorerà la qualità visiva.

Samsung afferma che nel video queste funzionalità al momento sono solo a scopo illustrativo, ma molto probabilmente come già detto ad inizio articolo saranno implementate sui Galaxy S24 Ultra.

Vedremo se questo avverrà direttamente al prossimo evento Unpacked.

