Galaxy S24 Ultra si mostra con la ONE UI 7 e Android 15: il video

Un primo video dimostrativo mostra la nuova interfaccia ONE UI 7 basata su Android 15 sul Samsung Galaxy S24 Ultra: ecco i dettagli che si possono notare.

Durante il recente evento Developer Conference (SDC) di Samsung, l’azienda coreana ha finalmente svelato l’arrivo della nuova interfaccia ONE UI 7 basata sul sistema operativo Android 15.

Si tratta ancora di un software in fase beta, ma oggi possiamo mostrarvelo in funzione su un Galaxy S24 Ultra.

ONE UI 7 con Android 15 eccolo su un Samsung Galaxy S24 Ultra: il video

Un primo video ci permette di notare quali sono i cambiamenti che l’azienda coreana ha apportato alla propria interfaccia con la ONE UI 7:

Galaxy S24 Ultra running One UI 7.0 ❗❗ pic.twitter.com/3S6uW6MN2V — CID (@theonecid) October 3, 2024

Da quello che possiamo vedere da questo breve video possiamo notare questi cambiamenti rispetto alla ONE UI 6.x:

le icone sono state ridisegnate

un nuovo centro di comando autonomo a cui si accede con uno swipe dal lato destro dello schermo

l’area di notifica dovrebbe essere attivata con uno swipe da sinistra

sono state cambiate le animazioni

il menu delle impostazioni risulta essere leggermente ridisegnato, ma per lo più risulta essere invariato

Ovviamente queste sono solo alcuni dei cambiamenti che ci aspettiamo dalla prossima ONE UI 7 lato interfaccia, dato che Samsung ha promesso un restyling completo, con un linguaggio di design che si concentra sull’essere semplice, d’impatto ed emotivo.

Va poi aggiunto che la ONE UI 7.0 non sarà solo un cambio da punto di vista dell’interfaccia, ma ci saranno tante nuove funzionalità di cui alcune basate su GALAXY AI ovvero con l’intelligenza artificiale.

Per adesso non ci resta che aspettare la data di annuncio del roll-out della nuova versione software da parte di Samsung: i tempi non sono lunghi.

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard