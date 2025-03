Galaxy S25 adesso supporta Instant Hotspot di Android 15

Samsung ha confermato che sui Galaxy S25 gli utenti potranno utilizzare la funzionalità nativa di Android 15 Instant Hotspot: ecco di che cosa si tratta.

Samsung nella proprio software spesso introduce tante novità e funzionalità non presenti nativamente sul sistema operativo Android, ma a volte può capire che ci siano delle limitazioni nel software dell’azienda coreana.

Oggi finalmente anche gli smartphone della serie Galaxy S25 supportano la funzionalità Instant Hotspot di Android 15.

Instant Hotspot di Android 15 adesso funziona anche sulla serie Galaxy S25: i dettagli

La funzionalità Instant Hotspot, uscita l’anno scorso con la versione Android 15, è una funzionalità che sfortunatamente non era stata aggiunta da Samsung nella propria ONE UI 7.

Infatti l’azienda coreana utilizza sulla propria interfaccia personalizzata una funzionalità simile che prende il nome di Auto Hotspot.

Sfortunatamente la funzionalità Auto Hotspot presenta una grossa limitazione: funziona automaticamente solo con i dispositivi Galaxy e non con i dispositivi Android terzi.

Infatti l’utente per sfruttare l’Auto Hotspot con i dispositivi non Galaxy deve inserire manualmente tutte le informazioni di collegamento, quindi il processo risulta essere decisamente più laborioso rispetto a quello automatizzato.

Fortunatamente oggi Google ha inserito i Galaxy S25 tra i dispositivi che hanno il supporto nativo alla funzionalità Instant Hotspot di Android 15.

Questo significa che i Galaxy S25 potranno funzionare da hotspot anche per dispositivi Android terzi (come ad esempio un Chromebook, un tablet Oppo, uno smartphone Xiaomi) e il collegamento avverrà in automatico senza dover inserire i dati manualmente.

Basterà infatti che tutti i dispositivi coinvolti abbiano al loro interno l’accesso allo stesso account Google.

Per adesso sembra che questa funzionalità sarà disponibile solo sui Galaxy S25, gli unici ad avere al momento Android 15 tra i dispositivi Galaxy, ma è possibile che arrivi in futuro anche sui dispositivi più vecchi quando installeranno la ONE UI 7.

