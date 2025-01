Galaxy S25 e S25 Plus ufficiali: prezzo con coupon e caratteristiche

I Samsung Galaxy S25 e S25 Plus sono ufficiali in Italia con chipset Snapdragon 8 Elite: ecco il prezzo di vendita (con coupon) e le loro caratteristiche (differenze) principali.

Ufficializzati anche per il mercato italiano i nuovi Galaxy S25 e S25 Plus, che di fatto hanno la maggior parte delle caratteristiche hardware in comune salvo alcuni aspetti come il display, batteria e ricarica rapida.

Scopriamoli insieme.

Samsung Galaxy S25 e S25 Plus caratteristiche (differenze) e il prezzo di vendita in Italia (con coupon)

Le differenze saranno contrassegnate in grassetto.

Display e Design

Una delle caratteristiche che differenzia di più i due smartphone è sicuramente il display.

Il modello S25 Base monta un pannello Dynamic LTPO AMOLED 2X da 6.2 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ 2340 x 1080 pixel.

Invece il modello S25 Plus ha sempre un pannello Dynamic LTPO AMOLED 2X però da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ 3120 x 1440 pixel.

Entrambi gli smartphone godono di una luminosità di picco di 2600 nits (con HDR), supporto nativo HDR10+ e frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120Hz.

Sotto il display, protetto da vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, tutti e due i telefoni hanno lo scanner per le impronte digitali che utilizza la tecnologia ad Ultrasuoni.

Considerata la differenza di grandezza dei due display, anche le dimensioni variano da prodotto a prodotto.

Il Galaxy S25 è il più compatto con dimensioni pari a 146.9 x 70.5 x 7.2 mm con un peso di appena 162 grammi di peso.

Invece il modello S25 Plus ha dimensioni pari a 158.4 x 75.8 x 7.3 mm per 190 grammi di peso.

Tutti e due gli smartphone hanno una scocca in alluminio rinforzato (Armor Aluminum 2) e una certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Da sottolineare che la parte posteriore della scocca è rifinita in vetro sempre con protezione Corning Gorilla Glass Victus 2.

Tutti e due gli smartphone sono disponibili nei colori Icy Blue, Mint, Navy, Silver Shadow, Pink Gold, Coral Red, Blue Black (alcuni sono colori esclusivi Samsung Italia store).

Processore e memoria

Il nuovi modello S25 e S25 Plus utilizzano il potente chipset Snadpragon 8 Elite per Galaxy che promette prestazioni fino al 40% più veloci rispetto alla generazione precedente.

Inoltre la NPU dedicata all’intelligenza artificiale è più potente del 40% rispetto a quella degli Snapdragon 8 Gen 3.

Vengono utilizzate memorie RAM di tipo LPDDR5X e memorie interne (non espandibili) di tipo UFS 4.0.

Da ricordate che la memoria ram è di 12GB su tutti e due i telefoni, ma la memoria interna del S25 base parte da 128GB invece che da 256GB, ma entrambi possono raggiungere i 512GB.

Multimedialità

Il comparto fotografico è identico su entrambi e si basa su una tripla fotocamera posteriore composta da:

Camera principale da 50 MP, f/1.8, 24 mm (grandangolo), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF a doppio pixel, OIS

Teleobbiettivo da 10 MP, f/2.4, 67 mm, 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, zoom ottico 3x

Ultra Grandangolare da 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ , 1/2.55″ 1.4µm, video Super Steady

La camera selfie è identica su entrambi: 12 MP, f/2.2, 26mm (grandangolo), 1/3.2″, 1.12µm, PDAF a doppio pixel.

Entrambi i telefoni sono in grado di registrare video fino all’8K a 30 fps, e possono registrare video in HDR a 10 bit per impostazione predefinita e nel nuovo formato chiamato Galaxy Log, una modalità di registrazione con una gamma cromatica più ampia per una gradazione dei colori più precisa e approfondita.

Tramite la funzione Expert RAW inoltre si può utilizzare la nuova opzione Virtual Aperture che consente il controllo della profondità di campo.

L’audio dei due telefoni è stereo, ma mancano del classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

I due telefoni hanno le stesse caratteristiche a livello di connettività, salvo il fatto che il Galaxy S25 Plus supporta Ultra Wideband (UWB) mentre S25 base no.

La connettività inoltre prevede:

Connessione 5G Dual SIM con supporto eSIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 Tri Banda

Bluetooth 5.4

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS

Chipset NFC

USB Tipo-C 3.2, DisplayPort 1.2 con supporto a Samsung Dex classico

Samsung Wireless DeX (supporto esperienza desktop)

Batteria

Le batterie dei Galaxy S25 e S25 Plus sono ovviamente diverse date le dimensioni che cambiano.

Il modello S25 Base ha una batteria interna da 4000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo a 25W (come il precedente S24), con supporto alla ricarica wireless Qi a 15W e quella wireless reverse da 4.5W.

Invece il modello S25 Plus ha una batteria da 4900 mAh e supporta la ricarica rapida via cavo a 45W, Wireless Qi a 15W e reverse a 4.5W.

Nella scatola di vendita non troverete il caricabatteria (come da consuetudine Samsung).

Sistema operativo

Una grande novità dei nuovi S25 è la presenza della nuova interfaccia ONE UI 7.0 basata su Android 15 che implementa e ottimizza funzionalità della GALAXY AI.

Tra le nuove possibilità della GALAXY AI troviamo:

Circle to Search che può riconoscere numeri di telefono, e-mail e URL per azioni rapide.

Gli agenti AI multimodali che interpretano testo, il discorso, le immagini e persino video per interazioni naturali: ad esempio l’utente può chiedere a Gemini di trovare una foto specifica nella Galleria.

La ricerca è consapevole del contenuto e suggerisce il passaggio successivo: ad esempio condividere una GIF o salvare un evento.

Sono disponibili la trascrizione e il riepilogo delle chiamate , l’assistenza alla scrittura che può riassumere il contenuto e formattare le note, e la modifica generativa

Lo smartphone inoltre adesso vi aiuta a gestire meglio la giornata con Now Brief e protegge i vostri dati personali con il nuovo Personal Data Engine che analizza i dati utente sul dispositivo e li mantiene privati ​​all’interno di Knox Vault.

Samsung Now Brief introdotto con la ONE UI 7.0 per la gestione della propria giornata pic.twitter.com/t5D5RC0NeX — HWBrain (@hw_brain) January 22, 2025

Samsung garantisce sui modelli S25 7 anni di aggiornamenti e patch di sicurezza: di fatto sarà aggiornato fino ad Android 22 e riceverà patch di sicurezza fino al 2032.

Inoltre tutti i telefoni S25 sono dotati di 6 mesi di Gemini Advanced gratuiti (inclusi i 2 TB di spazio di archiviazione cloud offerti da Google).

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy S25 e S25 Plus in Italia in offerta coupon

Fino al 27 gennaio 2025 potete utilizzare il codice Coupon SAMSUNGS25 o GALAXY4U per ottenere uno sconto in carrello di 200 euro su tutti i Galaxy S25 e S25 Plus.

Inoltre Samsung vende la versione versione 12-512GB al prezzo della 12-256GB per il modello S25 Plus.

Invece per il S25 Base il modello 12-256GB è al prezzo del 8-128GB e il modello 12-512GB è al prezzo del modello 12-256GB.

Di fatto potete acquistare il modello S25 Plus 12-512GB a 989 euro invece di 1309 euro, mentre l’S25 Base 12-256GB costa 729 euro (vs 989 listino) e la variante 12-512Gb a 789 euro (VS 1109 euro), con possibilità di pagamento in 30 rate senza interessi (TAEG ZERO).

Tutti i dettagli sulla promo sul sito ufficiale Samsung.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard