Galaxy S25 Edge compare su GeekBench: confermato il chipset

Il prossimo smartphone super sottile di Samsung, il Galaxy S25 Edge, compare nel database di GeekBench svelando ufficiosamente il chipset che sarà utilizzato.

Chi segue il mondo degli smartphone android sa bene che Samsung sta lavorando per lanciare uno dispositivo molto sottile che prenderà il nome commerciale di Galaxy S25 Edge.

Oggi lo smartphone in questione è stato individuato nel database del Benchmark GeekBench evidenziando alcune sue caratteristiche hardware.

Samsung Galaxy S25 Edge è comparto su GeekBench: ecco le informazioni che sono state svelate

Giusto un paio di giorni fa vi avevamo segnalato che secondo recenti rumors il modello S25 Edge sarà uno smartphone destramente sottile, con spessore inferiore ai 6mm.

Grazie al Benchmark GeekBench adesso sappiamo anche che chipset questo modello utilizzerà.

Secondo quanto affermato dall’applicazione GeekBench 6.4.0 il telefono indicato con seriale aziendale (SM-937B) monta il chipset Snapdragon 8 Elite per Galaxy, quindi lo stesso attualmente utilizzato dalla serie S25.

Il chipset in questione è affiancato da 12GB di ram e utilizza come sistema operativo Android 15 con la ONE UI 7.0.

Per i più curiosi il telefono ha ottenuto un punteggio in modalità single-core di 2806 punti e un punteggio in modalità multi-core di 8416 punti.

Sono quindi punteggi molto interessanti che posizioneranno il Galaxy S25 Edge come tra gli smartphone più potenti del 2025.

C’è inoltre da dire che di recente un informatore ha aggiunto un dettaglio sul design di questo smartphone: pare che il telefono sarà anche molto leggero con un peso che non supererà i 160 grammi.

Ovviamente dato che per il momento Samsung non ha ancora svelato nulla di ufficiale, ma solo un prototipo durante il MWC 2025, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

