Galaxy S25 Edge Samsung svela la data: ecco dove seguire l’evento

Samsung svela la data di lancio ufficiale del prossimo Galaxy S25 Edge lo smartphone super sottile e leggero: ecco dove potete seguire l’evento in diretta.

Oggi Samsung ha fornito i dettagli completi su quando sarà ufficialmente presentato al grande pubblico il prossimo Galaxy S25 Edge, smartphone che punta tutto sul design con spessore e peso limitati.

Vediamo di aiutarvi a capire anche dove potete seguire la diretta dell’evento di presentazione.

Samsung Galaxy S25 Edge: ecco la data ufficiale e dove poter seguire l’evento

Ebbene l’evento di presentazione ci sarà in data 13 maggio 2025 alle ore 2.00 di mattina (sfortunatamente) italiane, dato che l’evento sarà presieduto da Samsung direttamente in Corea del Sud alle ore 9.00 locali.

Ecco dove potete seguire la diretta:

Considerato che l’evento di presentazione è ormai dietro l’angolo, sul web sono state diffuse alcune immagini promozionali che di fatto svelano ufficiosamente le caratteristiche tecniche del prodotto.

Le immagini confermano il fatto che il Galaxy S25 Edge monterà una fotocamera principale da 200MP, una fotocamera ultra grandangolare da 12MP e avrà una fotocamera selfie da 12MP.

Si enfatizza la presenza del chipset per smartphone Android più veloce sul mercato, ovvero lo Snapdragon 8 Elite per Galaxy, e una batteria che garantirà almeno una giornata d’utilizzo (si tratterebbe di una batteria da 3900 mAh).

Lo smartphone avrà materiali premium in metallo, una protezione Corning’s Gorilla Glass Ceramic 2 (il primo smartphone ad utilizzarla) anteriore per il display da 6.7 pollici e posteriore per la scocca, sarà certificato IP68 e dovrebbe avere uno spessore di appena 5.84mm per un peso vicino ai 163 grammi.

Dalle immagini promozionali si evince che l’S25 Edge sarà commercializzato in tre varianti di colore: nero, argento e blu chiaro.

Vi ricordo infine che il telefono prima debutterà in Corea del Sud il 13 maggio 2025, ma poi dovrebbe arrivare in Europa un paio di settimane dopo.

Si prevede un prezzo di vendita intermedio tra un Galaxy S25 Plus e un Galaxy S25 Ultra.

