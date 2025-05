Galaxy S25 Edge Ufficiale con spessore 5.8mm: caratteristiche e prezzo promo

Ufficializzato il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge anche in Italia, lo smartphone super sottile e leggero con materiali premium: ecco il prezzo in promo e le caratteristiche.

Con un evento dedicato che si è tenuto questa notte ore 2.00 Italiane in Corea del Sud, Samsung ha presentato il nuovo Galaxy S25 Edge, uno smartphone che punta molto sul design.

Scopriamolo insieme.

Samsung Galaxy S25 Edge i dettagli da conoscere: caratteristiche e prezzo di vendita

Design e Display

Punto forte del dispositivo è sicuramente il suo design, con una struttura in titanio e vetro protettivo Corning Gorilla Glass Ceramic 2 per il display e Gorilla Glass Victus 2 per la scocca posteriore.

Lo smartphone è certificato IP68, e ha uno spessore di appena 5.8mm con un peso complessivo di 163 grammi.

Il telefono è disponibile in tre varianti di colore: Titanium Silver, Titanium Icyblue e Titanium Jetblack.

Come display troviamo un pannello con tecnologia LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ da 6,7 pollici di diagonale e risoluzione nativa QHD+ 1440 x 3120 pixel e una luminosità di picco di 2600 nits.

Si tratta di fatto dello stesso pannello utilizzato sul Galaxy S25 Plus, e utilizza lo stesso scanner per le impronte digitali sotto il display con tecnologia ultra sonica.

Processore e memoria

Troviamo in questo campo il chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy (come sugli altri modelli S25) abbinato a 12GB di ram LPDDR5X e 256-512GB di memoria interna con tecnologia UFS 4.0.

Va sottolineato che la memoria interna non risulta espandibile.

Multimedialità

A livello multimediale il Galaxy S25 Edge utilizza solo due fotocamere posteriori:

Principale da 200 MP, f/1.7, (grandangolare), 1/1.56″, PDAF, OIS e con uno zoom ottico 2x.

Ultra Grandangolare da 12 MP, f/2.2, PDAF

La camera dedicata ai selfie, posizionata nel forellino in alto al centro del display, è un sensore da 12 MP, f/2.2, (grandangolare).

Tutte le camere (compresa la selfie) sono capaci di registrare video in 4K a 60 fps, mentre la camera principale può registrare pure video in 8K a 30 fps.

L’audio è garantito dagli altoparlanti stereo, ma manca il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

Lato connettività l’S25 Edge è piuttosto completo:

Connessione 5G Dual Sim + eSim

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS

Bluetooth 5.4

Chipset NFC

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tripla banda, Wi-Fi Direct

Ultra Wideband (UWB)

Porta Usb Type C 3.2 con Samsung Dex, DisplayPort 1.2, OTG

Batteria e sistema operativo

Il lato più dolente dello smartphone, dovuto al fatto che è spesso appena 5.8mm, riguarda la batteria.

Lo smartphone infatti utilizza una batteria da 3900 mAh, con supporto alla ricarica rapida via cavo a 25W, la ricarica wireless a 15W e quella wireless inversa da 5W.

Come sistema operativo c’è Android 15 con interfaccia ONE UI 7.0 nativa, e pieno supporto a tutte le più recenti funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di GALAXY AI.

Samsung promette sul S25 Edge 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e patch di sicurezza: di fatto riceverà Android 22 e sarà aggiornato fino al 2032.

Prezzo e disponibilità in Italia del Galaxy S25 Edge: la promo

Il Galaxy S25 Edge esce in due varianti di memoria ai seguenti prezzi:

Versione 12-256Gb a 1299 euro

Versione 12-512GB a 1419 euro

Dato che lo smartphone è in prevendita fino al 27 maggio 2025, data di inizio consegna, c’è un offerta che vi permette di pagare la versione 12-512GB al prezzo della 12-256GB.

Inoltre grazie ad un coupon potete risparmiare fino ad ulteriori 150 euro sul prezzo di vendita, e sfruttare la supervalutazione del vostro smartphone usato, più ulteriori sconti alla cassa fino al 10%.

Tutti dettagli sul coupon e gli altri sconti della promo sul S25 Edge li trovate sul nostro canale Telegram HWBrain.

Fonte: Notizia ufficiale

