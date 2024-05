Galaxy S25 Ultra avrà una fotocamera in meno di S24 Ultra?

Secondo recenti rumors il futuro Samsung Galaxy S25 Ultra utilizzerà una fotocamera posteriore in meno rispetto all’attuale Galaxy S24 Ultra: i dettagli.

A distanza di diversi mesi dall’annuncio ufficiale sul web si stanno già diffondendo le prime voci di corridoio che riguardano le caratteristiche della futura serie Galaxy S25.

Oggi nello specifico parliamo del comparto fotografico del modello Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra: avrà una fotocamera in meno rispetto al Galaxy S24 Ultra?

Secondo un informatore, tramite il suo account ufficiale di Twitter (X), il prossimo S25 Ultra semplificherà il comparto fotografico eliminando un teleobbiettivo.

Viene indicato il teleobbiettivo da 10MP con zoom ottico 3X attualmente presente sul Galaxy S24 Ultra.

Quindi sulla carta si può già ipotizzare che le fotocamere principali del prossimo S25 Ultra saranno in grado di scattare foto con zoom 3X di qualità, equivalente o superiore, rispetto alla soluzione dedicata del S24 Ultra.

Per il momento non ci sono ancora informazioni dettagliate sul comparto fotografico del S25 Ultra, ma alcune voci affermano che probabilmente non cambieranno i Megapixel delle fotocamere, ma solo i sensori al loro interno.

I nuovi sensori sulla carta dovrebbero essere in grado di catturare meglio la luce ambientale.

Si dice poi che l’azienda potrebbe utilizzare un nuovo teleobbiettivo periscopico sul Galaxy S25 Ultra.

Infatti alcune voci affermano che Samsung stia già testando due sensori con zoom variabile e due lunghezze focali fisse: la prima lunghezza tra 4x e 5x, la seconda tra 6x e 7x.

Inoltre Samsung dovrebbe migliorare sensibilmente l’elaborazione delle immagini, grazie alle funzionalità dell’intelligenza artificiale e ai nuovi chipset di futura generazione.

Ovviamente considerato che non c’è ancora nulla di ufficiale da parte dell’azienda coreana, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter (X)

