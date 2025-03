Galaxy S25 Ultra regala Galaxy A16 e si taglia il prezzo

Lo smartphone top di gamma con funzionalità a 360 gradi di Samsung, il Galaxy S25 Ultra si taglia corposamente il prezzo e regala pure il Galaxy A16 del valore di 209 euro.

Quando si dice due al prezzo di uno: la nuova promo di Samsung non è proprio così ma comunque vi permette di associare come muletto un Galaxy A16 al vostro top di gamma Galaxy S25 Ultra senza costì aggiuntivi.

Infatti lo smartphone è in regalo: vediamo come funziona.

Samsung Galaxy S25 Ultra con sconto corposo e in regalo il Galaxy A16: i dettagli da conoscere

Va subito detto che vi stiamo parlando del Galaxy S25 Ultra, ma questa promo è valida anche sui modelli S25 Plus e S25 Base anche se gli sconti sono più bassi su questi due dispositivi.

L’S25 Ultra risulta essere il più scontato del gruppo con risparmi che possono arrivare (applicando tutti gli sconti possibili) fino a 600 euro.

Non conoscete il Galaxy S25 Ultra? Queste sono le sue principali caratteristiche.

Pro e contro Galaxy S25 Ultra: i dettagli base da conoscere

Se invece volete avere un quadro generale rapido questi sono i pro e i contro del telefono.

Pro:

Il design è gradevole e di alta qualità; la maneggevolezza è migliorata rispetto a prima

Display con il migliore sistema antiriflesso sul mercato

Il supporto alla S Pen è sempre un valore aggiunto

Durata della batteria buona, considerando le dimensioni del display e la capacità della batteria

Esperienza One UI e GALAXY AI molto piacevole e fluida grazie anche al top Chipset Snapdragon 8 Elite

In generale la resa della fotocamera è molto buona sotto molti aspetti e non sfigura tra i migliori camera-phone

Supporto software Android di 7 anni, quindi anche più facile da rivendere in futuro

Contro:

Grado di protezione IP68, quando altri top di gamma hanno IP69

La S Pen è stata privata della connettività e quindi di alcune delle sue funzionalità

La batteria non è tra le più grandi, e la ricarica rapida da 45W non è tra le più veloci rispetto ad altri Top smartphone

Manca il supporto al Dolby Vision sul display, solo HDR10+

L’esperienza fotografica in condizioni di scarsa illuminazione non è ottimale, si poteva fare di più comparata con altri top camera-phone

La serie Galaxy S25 regala Galaxy A16: ecco come fare per ottenere pure gli sconti

Ebbene per esempio potete acquistare il Galaxy S25 Ultra 12GB di ram e 1TB di memoria interna al prezzo finale di 1280,64 euro IVA e spedizione inclusa (VS 1859 euro listino) seguendo questa semplice guida:

Scaricate l’applicazione SAMSUNG SHOP APP per un ulteriore sconto del 5% alla cassa. Inserite in carrello il Galaxy S25 Ultra 1TB del colore che preferite tramite questo LINK UFFICIALE SAMSUNG Vi verrà applicato uno sconto automatico alla cassa di 240 euro Applicate il coupon GALAXY4U per altri 200 euro di sconto Utilizzate come forma di pagamento SAMSUNG PAY per un ulteriore sconto del 5% alla cassa Applicando tutti gli sconti del punto 1, 3, 4 e 5 il prezzo finale sarà 1280,64 euro. Dopo l’acquisto riscattate il vostro Galaxy A16 4G 4-128GB (listino di lancio pari a 209 euro) tramite il sito ufficiale SAMSUNG MEMBERS.

Attenzione! Se non applicate gli sconti al punto 1 e al punto 5 il prezzo finale sarà 1419 euro IVA e spedizione inclusa (VS 1859 euro) per la versione 12GB-1TB e di 1218,05 euro per la versione 12GB-512GB (che con tutti gli sconti scenderebbe a 1155 euro)

Vi ricordo che il coupon segnalato nel punto 4 e gli sconti al punto 1 e 5 sono validi pure per i Galaxy S25 e i Galaxy S25 Plus, e anche questi smartphone vi permettono di ottenere in omaggio il Galaxy A16: sono acquistabili tramite questo Link Samsung Italia

Lo smartphone sarà spedito da Samsung Italia tramite corriere con consegna media in entro 3 giorni lavorativi.

La Garanzia è quella Italia pari a 2 anni, avete tempo fino a 15 giorni per chiedere il rimborso/reso e le spese di restituzione sono a carico di Samsung Italia.

