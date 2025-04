Galaxy S26 arriverà con la ONE UI 8.5? I primi rumors

I prossimi smartphone top di gamma della serie Galaxy S26 potrebbero arrivare sul mercato direttamente con la ONE UI 8.5: ecco i primi dettagli.

In questi ultimi giorni Samsung sta iniziando a diffondere in maniera sempre più capillare e per un numero crescente di smartphone e tablet l’aggiornamento ad Android 15 con ONE UI 7.

Ma la ONE UI 7, arrivata in ritardo, non durerà molto: Samsung sta già lavorando alla ONE UI 8.X basata su Android 16.

I Galaxy S26 saranno annunciato con la versione software ONE UI 8.5? I dettagli

Il team del sito web di informazione SammyPolice ha scoperto che i prossimi Galaxy S26 salteranno la versione 8.1 della ONE UI e potrebbero arrivare sul mercato direttamente con la ONE UI 8.5.

Il codice sorgente individuato in un software di Samsung indicherebbe che i prossimi top di gamma del 2026 dell’azienda coreana salteranno la versione 8.1.

Va ricordato che è dal 2020 che Samsung non rilascia una versione 0.5 per la propria ONE UI, che di solito invece viene aggiornata alla 0.1.

Questa notizia confermerebbe quindi che l’azienda coreana rilascerà nella seconda metà del 2026 (fine luglio o inizio agosto) la versione ONE UI 8 basata su Android 16 sui prossimi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7.

Secondo quanto è trapelato, la ONE UI 8.5 potrebbe rivelarsi con una revisione importante del software, con un’interfaccia aggiornata, e probabilmente con nuove funzionalità basata sull’intelligenza artificiale o migliorate rispetto alla versione precedente.

Ovviamente dato che mancano ancora molti mesi al lancio dei prossimi Galaxy S26 non possiamo certificare la notizia come sicura; vi preghiamo quindi di prendere il tutto con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

