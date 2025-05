Galaxy S26 Edge sostituirà il Galaxy S26+? I rumors

Secondo recenti rumors Samsung starebbe pensando di eliminare il Galaxy S26+ sostituendolo direttamente con il prossimo Galaxy S26 Edge: ecco i dettagli trapelati.

Samsung ha svelato giusto un paio di giorni fa il nuovo Galaxy S25 Edge a livello globale, e sembra che l’azienda coreana sia interessata ad utilizzare questa variante anche per i prossimi anni.

Ecco quello che sappiamo da recenti voci di corridoio.

Samsung eliminerà il Galaxy S26+ e lo sostituirà il prossimo anno con il Galaxy S26 Edge?

Alcune voci di corridoio provenienti direttamente dalla Corea del Sud affermano che Samsung non lancerà tre smartphone della serie Galaxy S26 all’inizio, ma solamente due.

Infatti il Galaxy S26+ sembra essere il principale indiziato ad essere eliminato, considerato che negli ultimi anni la variante Plus è sempre stata quella meno apprezzata da parte dei consumatori.

Ma l’azienda coreana non diminuirà effettivamente le varianti di S26, dato che la S26+ sarà probabilmente sostituita con il Galaxy S26 Edge.

La serie Edge, che punta su un design più aggressivo in termini di peso e spessore, potrebbe ravvivare le vendite non molto esaltanti dei modelli Plus in modo da migliorare le quote di mercato di Samsung.

Ovviamente stiamo parlando ancora di speculazioni che non sono state ancora confermate da parte di Samsung, considerato che la serie Edge è iniziata giusto quest’anno e potrebbe essere una scommessa da parte dell’azienda coreana.

Per il momento quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

