Galaxy S4, S23 e S22 aggiornamento: supporto alla Connettività 4G TDD

Samsung ha iniziato a rilasciare in Europa un nuovo aggiornamento firmware per gli smartphone della serie Galaxy S24, Galaxy S23 e Galaxy S22: arriva il supporto alla connettività 4G TDD.

Se possedete uno smartphone Galaxy S23 (base, plus e ultra) o un Galaxy S22 (base, plus o ultra) in questi giorni dovreste ricevere una nuova notifica di aggiornamento tramite la classica modalità OTA.

Samsung Galaxy 24, Galaxy S23 e Galaxy S22: la serie si aggiorna con il supporto alla connettività 4G TDD

Come potete leggere si parla della connettività 4G con tecnologia TDD: quali sono le novità?

Il Time Division Duplexing (TDD) è una tecnologia che permette di separare i canali di radiofrequenza in uplink e downlink, e quindi consente ai canali di uplink e downlink di condividere le stesse risorse del canale di radiofrequenza evitando interferenze.

Questo si traduce sostanzialmente in un ottimizzazione e miglioramento delle prestazioni generali nell’utilizzo della connessione LTE 4G.

L’aggiornamento, che è sempre basato su Android 14, è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) e a seconda del modello il firmware ha un peso di circa 269-274 megabyte.

E’ quindi solo un aggiornamento dedicato a questa nuova funzionalità, considerato che le patch di sicurezza Android sono ferme ancora a quelle di aprile 2024.

Samsung comunque ha da specificare un dettaglio all’interno del change-log:

I modelli acquistati in Germania non possono ricevere segnali nelle bande LTE TDD nei seguenti paesi: Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Svizzera, Repubblica Ceca.

Quindi come utenti italiani non ci dovrebbero essere problemi se il vostro operatore telefonico sfrutta tale tecnologia.

Se non avete ricevuto ancora la nuova notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare il vostro Galaxy S24, S23 o S22 al nuovo software vi consigliamo di:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul telefono liberare spazio nella memoria interna se necessario (4-5GB liberi servono sempre) iniziare a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Molto probabilmente Samsung rilascerà quest’aggiornamento anche per altri smartphone nei prossimi giorni.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon