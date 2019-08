Galaxy S7 e S7 Edge conferme: arriva l’aggiornamento con patch di agosto

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento con patch di agosto 2019 per i suoi ex top di gamma Galaxy S7 e S7 Edge: primi firmware disponibili anche in Italia.

Poco tempo fa vi avevamo segnalato che Samsung aveva re-introdotto i Galaxy S7 e S7 Edge nella lista dei dispositivi aggiornabili ogni tre mesi.

Samsung aggiorna a fine agosto 2019 i sui Galaxy S7 e S7 Edge anche in Italia (Vodafone): le novità

Oggi abbiamo la conferma che l’azienda coreana ha iniziato a diffondere a livello internazionale un nuovo aggiornamento firmware per entrambi i telefoni.

Al momento i dispositivi in Italia aggiornabili hanno brand Vodafone, ma pensiamo che nei prossimi giorni si diffonderanno anche i firmware per i dispositivi No Brand e per altri operatori telefonici.

Il firmware destinato al Galaxy S7 Edge Vodafone ha seriale G935FXXS6ESGD, mentre per S7 Normale Vodafone il firmware ha seriale G930FXXS6ESGD.

Tutti e due i firmware sono basati su Android Oreo 8.0.

Lo scopo principale di entrambi i firmware è quello di installare le più recenti patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di agosto 2019.

Per chi non lo sapesse già, le patch di agosto 2019 risolvono 7 vulnerabilità ritenute critiche per il sistema operativo Android, diverse falle di criticità di livello alto e un paio di criticità di livello medio.

Oltre ai fix risolti da Google, la stessa Samsung ha risolto 17 falle di sicurezza che riguardano il proprio software e le relative applicazione native.

Due falle importanti sono state risolte e riguardano l’applicazione galleria che poteva portare all’accettazione delle condizioni d’uso della condivisione della posizione senza sbloccare il dispositivo, e una che permetteva di accedere alle immagini salvate in Secure Folder sfruttando le Foto in movimento.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento automatica sul vostro S7 o S7 Edge, potete controllare manualmente entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Se invece siete pratici di flashing di rom su smartphone android, potete scaricare il firmware integrale G935FXXS6ESGD per Galaxy S7 Edge Vodafone da questo LINK, mentre il firmware integrale G930FXXS6ESGD per S7 Vodafone lo trovate in quest’altro LINK.

Evitate di installare il firmware integrale brandizzato Vodafone sui dispositivi di altri brand o no Brand.