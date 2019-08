Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano a fine agosto 2019: ecco le novità

Samsung ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per i suoi Galaxy S8 e S8 Plus in Italia: ecco di che cosa si tratta.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Galaxy S8 o un S8 Plus che in Italia Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano a fine agosto: quali le novità?

I firmware in questione sono il seriale G955FXXS5DSH5 dedicato al modello S8 Plus e il firmware seriale G950FXXS5DSH5 per S8 Normale.

Il software è ovviamente basato sul sistema operativo Android Pie 9.0.

Entrambi i firmware dovrebbe essere disponibili al download nelle prossime ore tramite la classica modalità OTA (over the air) utilizzando una connessione Wifi o la banda 3G-4G dello smartphone.

Quali sono le novità apportate?

Come possiamo vedere dal change-log ufficiale, questi due nuovi firmware hanno lo scopo unico e in comune di installare le più recenti patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di agosto 2019.

Le patch di agosto 2019 risolvono 7 vulnerabilità ritenute critiche per il sistema operativo Android, diverse falle di criticità di livello alto e un paio di criticità di livello medio.

Oltre ai fix risolti da Google, la stessa Samsung ha risolto 17 falle di sicurezza che riguardano il proprio software e le relative applicazione native.

Due falle importanti sono state risolte e riguardano l’applicazione galleria che poteva portare all’accettazione delle condizioni d’uso della condivisione della posizione senza sbloccare il dispositivo, e una che permetteva di accedere alle immagini salvate in Secure Folder sfruttando le Foto in movimento.

Nel caso in cui non abbiate ricevuto ancora la notifica automatica dell’aggiornamento, potete controllare manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando ricevete la notifica sul vostro Galaxy S8 o S8 Plus, prima di aggiornare vi consigliamo di effettuare un eventuale backup dei dai più importanti salvati sullo smartphone.

Evitate inoltre di iniziare la procedura di installazione se la batteria del dispositivo non è pari o superiore al 50%.