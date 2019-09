Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano, ma non sono le patch di settembre 2019

Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware a metà settembre 2019 per i Galaxy S8 e S8 Plus: ecco di che cosa si tratta.

Segnaliamo a tutti gli italiani possessori di un Samsung Galaxy S8 o S8 Plus che è disponibile da poche ore un nuovo aggiornamento firmware in Italia “un po’ strano”.

Galaxy S8 e S8 Plus nuovo aggiornamento di inizio settembre 2019: è un po’ strano

I nuovi firmware hanno infatti rispettivamente seriale G955FXXU5DSHC per S8 Plus e G950FXXU5DSHC per S8 normale.

Entrambi sono basati sul sistema operativo Android Pie 9.0 e interfaccia personalizzata Samsung One UI.

I due aggiornamenti firmware si possono scaricare tramite la classica modalità OTA (over the air) utilizzando una connessione Wifi o sfruttando la banda 3G-4G dello smartphone.

Sono aggiornamenti un po’ strani perché pur avendo un peso di ben 540 megabyte, il changelog elenca solamente un laconico “miglioramento della sicurezza” e un “miglioramento della stabilità della fotocamera”.

Non si tratta però delle nuove patch di sicurezza rilasciate da Google a settembre 2019, dato che in questo caso le patch rimangono ancorate a quelle di agosto 2019.

Possiamo quindi ipotizzare che Samsung abbia risolto alcune falle che riguardano unicamente la propria interfaccia personalizzata One UI e alcune delle sue applicazioni native.

Se avete notato altri cambiamenti sul vostro Galaxy S8 o S8 Plus, fatecelo sapere!

Nel caso in cui non abbiate ricevuto ancora la notifica di aggiornamento automatica, controllate manualmente la disponibilità del nuovo software entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica prima di aggiornare è consigliabile effettuare un eventuale backup dei dati più importanti, e di ricordarsi di iniziare la procedura di installazione solo se la batteria è pari o superiore al 50%.