Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano a dicembre 2019: le novità

Samsung ha iniziato ad aggiornare a metà dicembre 2019 i suoi ex top di gamma Galaxy S8 e S8 Plus: ecco le novità introdotte con il nuovo firmware.

Forse Samsung questa volta ci ha messo un po’ più di tempo del normale, ma alla fine ha iniziato ad aggiornare con un nuovo firmware a metà dicembre 2019 i Galaxy S8 e S8 Plus.

Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano a metà dicembre 2019: dettagli sulle novità

Più nello specifico è iniziata la diffusione del firmware seriale G950FXXU6DSK9 per il modello S8 e il del firmware seriale G955FXXU6DSK9 per la versione Plus.

Entrambi i firmware sono destinati alle versioni No Brand, quindi non acquistate tramite operatore telefonico, e si basano sul sistema operativo Android Pie 9.0.

Il change-log ufficiale dell’aggiornamento è abbastanza semplice: vengono aggiornare le patch di sicurezza.

Sono installate infatti le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di novembre 2019.

Queste patch risolvono la bellezza di 39 falle di sicurezza (di vario livello) individuate nel sistema operativo Android, compresa l’importante falla si sicurezza classificata con il codice CVE-2019-2215.

La falla poteva permettere ad un’applicazione con codice malevolo, installata sul telefono, di eseguire un codice arbitrario nel contesto di un processo privilegiato del kernel del sistema operativo.

Si parla poi all’interno del change-log di novità generali come “l’eliminazione di bug” e “perfezionamento della stabilità e delle prestazioni del dispositivo”.

L’aggiornamento al momento è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) e ha un peso di circa 488 megabyte.

Potete utilizzare una connessione Wifi o sfruttare la banda 3G-4G del vostro Galxaxy S8 o S8 Plus per scaricare il tutto.

Nel caso in cui non abbiate ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento, potete effettuare un controllo manuale entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Se avete ricevuto la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di effettuare anzitempo un backup dei dati più importanti salvati sul vostro S8 o S8 Plus.

Prima di installare i nuovi firmware è bene controllare che il vostro Galaxy abbia a disposizione almeno il 50% di carica della batteria residua.