Galaxy S8, S7, S6, Galaxy Note 8 e altri: cosa riguarda l’aggiornamento Samsung di agosto 2022?

Samsung ha rilasciato un aggiornamento firmware per una serie di smartphone (Galaxy S8, S7, S6, Note 8 e altri) non più ufficialmente supportati: ecco cosa riguarda il fix.

Negli ultimi giorni ha rilasciato un aggiornamento firmware che sta coinvolgendo più di 500 milioni di dispositivi non più ufficialmente supportati a livello mondiale.

Stiamo parlando di smartphone facenti parte della serie Galaxy S8, Galaxy S7, Galaxy S6, Galaxy Note 8 ma anche di telefoni più vecchi come il Galaxy Alpha o addirittura il Galaxy S5 Neo.

Smartphone Samsung Galaxy S8, S7, S6, Galaxy Note 8 e altri si stanno aggiornando ad agosto 2022: i dettagli

L’aggiornamento in questione è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) e si sta diffondendo in vari paesi europei/mondiali compresa l’Italia.

Per i più curiosi la gamma Galaxy S8 sta ricevendo il nuovo firmware seriale G95xFXXUCDVG4 (l’ultimo aggiornamento era ad aprile 2021).

La gamma Galaxy S7 sta ricevendo il firmware seriale G93xFXXU8EVG3 (l’ultimo aggiornamento era a novembre 2020), mentre il Galaxy Note 8 sta ricevendo l’aggiornamento firmware seriale N950FXXUGDVG5.

Ma quale è il problema che il nuovo aggiornamento firmware risolve?

Tutti questi aggiornamenti firmware risolvono un problema riguardante la connettività e la stabilità del GPS.

Sfortunatamente il change-log ufficiale non indica nello specifico quale sia il problema riguardante il GPS.

Sulla carta potrebbe essere una falla di sicurezza recentemente scoperta che affliggeva da anni tutti questi smartphone Galaxy.

Va sottolineato che il nuovo firmware non apporta cambiamenti dal punto di vista delle patch di sicurezza o delle funzionalità all’interno del sistema operativo/software.

Se possedete uno smartphone Galaxy non più ufficialmente supportato, potete verificare se anche il vostro telefono deve ricevere questo nuovo firmware.

Vi basta entrare in impostazioni->info telefono->aggiornamenti per verificare la disponibilità ufficiale tramite modalità OTA.

Fonte: Via