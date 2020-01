Galaxy S8 si aggiorna a gennaio 2020 in Italia: conferme niente Android 10

Samsung ha iniziato a rilasciare in Italia un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S8 (S8 Plus a breve): ecco i dettagli sulle novità disponibili.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy S8 G950F No Brand (a breve pure per S8 Plus), che è disponibile al download un nuovo aggiornamento firmware.

Samsung Galaxy S8 No Brand si aggiorna in Italia a gennaio 2020: ecco i dettagli sulle principali novità

Più nello specifico il firmware ha seriale G950FXXS6DTA1 ed è basato sul sistema operativo Android Pie 9.0.

Si conferma ormai definitivamente che l’aggiornamento ad Android 10 non ci sarà.

Da quello che sappiamo l’aggiornamento, scaricabile al momento tramite la classica modalità OTA (over the air) con un peso di circa 430 megabyte, ha un unico scopo.

Lo scopo è quello di installare le più recenti patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di Gennaio 2020.

Le patch di sicurezza di gennaio 2020 risolvono cinque vulnerabilità ritenute di livello critico, più un numero non precisato di vulnerabilità ritenute di rischio alto o moderato.

Oltre ai fix forniti da Google, la stessa Samsung ha risolto 17 vulnerabilità individuate nel software nativo dell’azienda coreana.

La più grave riguardava un problema di sicurezza individuato nei modelli con chipset Exynos 7885, Exynos 8895 ed Exynos 9810 che permetteva a malintenzionati di ottenere la password di sblocco del telefono.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento, potete controllare manualmente entrando nel menù delle impostazioni->info telefono->aggiornamento.

Ovviamente vi ricordiamo sempre di procedere ad un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul vostro Galaxy S8 prima di aggiornare.

E’ sempre consigliabile iniziare la procedura di installazione del nuovo software solo se la batteria del telefono ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Molto probabilmente nelle prossime ore lo stesso aggiornamento raggiungerà pure i Galaxy S8 Plus NO Brand venduti in Italia: pazientate un po’!