Galaxy S8 si aggiorna a giugno 2019: stabilità, prestazioni e sicurezza

Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy S8: focus su stabilità, prestazioni e rilascio delle nuove patch di sicurezza.

Segnaliamo ai possessori italiani di un Samsung Galaxy S8 SM-G950F, al momento solo per la versione No Brand ovvero non acquistata tramite operatore telefonico, della disponibilità di un nuovo aggiornamento firmware.

Samsung Galaxy S8 riceve un nuovo aggiornamento a fine giugno 2019: di che cosa si tratta?

Il firmware in questione ha seriale G950FXXS5DSF1, è datato internamente dall’azienda coreana il 03.06.2019 ed è basato su Android Pie 9.0.

Da quello che possiamo leggere dal change-log ufficiale, l’aggiornamento in questione si focalizza su alcune ottimizzazioni del sistema operativo e sul rilascio di nuove patch di sicurezza.

Infatti vengono installate le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di giugno 2019.

Le patch di sicurezza di giugno sono piuttosto importanti, dato che risolvono 8 falle ritenute critiche, 19 vulnerabilità ritenute di livello alto e due vulnerabilità di livello medio-basso.

Oltre a questo si parla di ottimizzazioni della stabilità e delle performance del sistema operativo, insieme al risolvimento di alcuni bug minori che affliggevano la versione software precedente.

Come si aggiorna un Samsung Galaxy? Le modalità disponibili

Potete scaricare l’aggiornamento in questione con la classica modalità OTA (over the air) che ha un peso di circa 442 megabyte.

Consigliamo l’utilizzo di una connessione Wifi, o potete anche sfruttare la connettività 3G-4G dello smartphone se avete Giga a disposizione.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento automatica sul vostro Galaxy S8, potete controllare manualmente entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Prima di aggiornare consigliamo di effettuare un eventuale backup dei dati più importanti, e di procedere all’installazione del nuovo firmware solo se la batteria è pari o superiore al 50%.

Nei prossimi giorni potrete aggiornare il vostro S8 anche tramite software Samsung Smart Switch, Ex Kies, collegando il dispositivo al PC o al MAC connesso ad internet tramite cavetto usb.

Chi vuole invece installare il tutto in maniera “pulita” e sa come effettuare il flashing di rom di smartphone su Android, c’è la possibilità di scaricare il firmware integrale G950FXXS5DSF1 per Samsung Galaxy S8 SM-G950F NO Brand da questo LINK.

Come sempre sconsigliamo l’installazione di tale firmware sulle versioni brandizzate del telefono, dato possibili problemi di compatibilità e la possibile perdita della garanzia ufficiale.

A breve, l’aggiornamento in questione dovrebbe raggiungere anche la versione S8 Plus.