Galaxy S9 e Note 9 niente Samsung One Ui 2.1?

Secondo recenti informazioni di Samsung Member Corea del Sud, i Galaxy S9 e i Galaxy Note 9 non dovrebbero ricevere l’aggiornamento all’interfaccia One UI 2.1.

Samsung ha ufficializzato la nuova interfaccia One Ui 2.1 con l’arrivo dei Galaxy S20 e Galaxy Z Flip.

Qualche settimana fa l’azienda coreana aveva annunciato che i Galaxy S10 e i Galaxy Note 10 sarebbero stati aggiornati dalla One UI 2.0 alla One Ui 2.1 in futuro.

La notizia è stata ulteriormente confermata dalla stessa Samsung pochi giorni fa tramite un comunicato ufficiale, nel quale spiega quali saranno le principali novità introdotte sui Galaxy S10 e Note 10 con l’arrivo della One UI 2.1 con la prossima patch di aprile 2020.

Samsung Galaxy S9, S9 Plus e Note 9: smentita la possibilità dell’aggiornamento One UI 2.1?

Rumors passati affermavano che Samsung sarebbe stata intenzionata ad apportare tali novità anche sui precedenti smartphone Galaxy S9 e Galaxy Note 9.

Oggi però tali rumors sarebbero stati di fatto smentiti da un dipendente di Samsung Member Corea, che avrebbe rilasciato alcune informazioni a dei consumatori coreani che chiedevano notizie.

La comunicazione è stata diffusa tramite una notifica dell’App Samsung Member, e afferma che le notizie diffuse sul presunto rilascio della One Ui 2.1 per i Galaxy Note 9, e di conseguenza anche per i Galaxy S9, sono da ritenersi errate.

A questo punto i possessori di un Galaxy S9, S9 Plus o un Galaxy Note 9 potrebbero già escludere la possibilità che Samsung rilasci quest’aggiornamento per i loro smartphone.

Ovviamente manca ancora un comunicato finale da parte dell’azienda coreana che potrebbe smentire il tutto, ma al momento è meglio non sperarci troppo.

