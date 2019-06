Galaxy S9 e S9+ il nuovo aggiornamento migliora la camera in stile Galaxy S10

Samsung ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware in Italia per i suoi Galaxy S9 e S9 Plus: si focalizza anche sulla fotocamera con le stesse opzioni di Galaxy S10.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy S9 o S9 Plus che è disponibile al download un nuovo aggiornamento firmware questo metà giugno 2019.

Samsung Galaxy S9 e S9+ si aggiornano a giugno 2019: migliorata la camera in stile Galaxy S10 e la sicurezza

Infatti l’azienda coreana ha iniziato il rilascio del firmware seriale G960FXXU5CSF2 destinato al modello S9 e del firmware seriale G965FXXU5CSF2 per S9 Plus.

Entrambi i firmware sono basati sul sistema operativo Android Pie 9.0 e interfaccia Samsung One UI 1.1.

Quali sono le novità?

Per prima cosa da sottolineare che questi nuovi aggiornamenti migliorano le funzionalità software e la qualità della camera dei Galaxy S9 e S9 Plus introducendo le stesse modalità già viste sulla gamma Galaxy S10.

Viene infatti installata la nuova modalità Notte con i miglioramenti nella qualità video (meno rumore) in condizioni di scarsa luminosità.

E’ stata poi introdotta una nuova funzione che permette all’utente di poter regolare il livello di sfocatura (fino a 8 diversi livelli) con la fotocamera anteriore: si tratta della modalità Focus Live.

Nella modalità autoscatto è stata inserita una barra di intensità sfocatura ed infine è stata migliorata l’usabilità del lettore codici QR.

Passando ad altro, il change-log segue dicendo che è stata migliorata la stabilità di alcune applicazioni: messaggi, rubrica e galleria.

Infine, ma non meno importante, sono state installate le nuove patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di Giugno 2019.

L’aggiornamento in questione al momento è disponibile al download tramite la modalità OTA (over the air) ed ha un peso di circa 565 megabyte.

Potete scaricarla con una connessione Wifi, o nel caso abbiate Giga a disposizione anche tramite la banda 3G-4G del vostro Galaxy S9 o S9 Plus.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica come sempre consigliamo di effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sullo smartphone, e di iniziare la procedura di installazione solo se la batteria è pari o superiore al 50%.

