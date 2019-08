Galaxy S9 e S9 Plus finalmente l’aggiornamento di agosto in Italia

Samsung aggiorna proprio negli ultimi giorni di agosto i suoi Galaxy S9 e S9 Plus: ecco i dettagli sui nuovi firmware che potete già scaricare.

Se possedete un Samsung Galaxy S9 o un S9 Plus molto probabilmente in quest’ultime ore avete ricevuto una nuova notifica di aggiornamento.

L’azienda coreana ha infatti iniziato a distribuire in italia, almeno per le versioni No Brand ovvero non acquistate tramite operatore telefonico, un nuovo firmware.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano a fine agosto 2019: i dettagli sui nuovi firmware

Più nello specifico il firmware dedicato al modello S9 No Brand ha seriale G960FXXU6CSGD, mentre per il modello S9 plus è disponibile il firmware seriale G965FXXU6CSGD.

Da ricordare che il sistema operativo rimane Android Pie 9.0.

Entrambi i nuovi firmware sono disponibili al momento tramite la classica modalità OTA (over the air) e scaricabili tramite una connessione Wifi o la banda 3G-4G del telefono.

Dal punto di vista dei dati da scaricare, stiamo parlando di un aggiornamento di circa 247 megabyte.

Per quanto riguarda le novità, il change-log ufficiale è abbastanza chiaro.

Nei firmware si parla di un miglioramento delle funzionalità dedicate alla fotocamera (molto probabilmente ottimizzazioni) e l’installazione delle più recenti patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di agosto 2019.

Le patch di agosto 2019 risolvono 7 vulnerabilità ritenute critiche per il sistema operativo Android, diverse falle di criticità di livello alto e un paio di criticità di livello medio.

Oltre ai fix risolti da Google, la stessa Samsung ha risolto 17 falle di sicurezza che riguardano il proprio software e le relative applicazione native.

Due falle importanti sono state risolte e riguardano l’applicazione galleria che poteva portare all’accettazione delle condizioni d’uso della condivisione della posizione senza sbloccare il dispositivo, e una che permetteva di accedere alle immagini salvate in Secure Folder sfruttando le Foto in movimento.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, potete controllare manualmente entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Nel caso in cui siate esperti di flashing di rom su smartphone android, potete scaricare il firmware integrale G960FXXU6CSGDper Galaxy S9 No brand da questo LINK.

Per il Galaxy S9 Plus No Brand il firmware integrale G965FXXU6CSGD può essere scaricato da quest’altro LINK.

