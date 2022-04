Galaxy S9 e S9 Plus fine supporto aggiornamenti Android da parte di Samsung

Abbiamo la conferma ufficiale che Samsung ha terminato il supporto agli aggiornamenti Android per gli ex smartphone top di gamma Galaxy S9 e S9 Plus.

I Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, i top di gamma dell’azienda coreana usciti ad inizio 2018, di fatto hanno terminato il loro ciclo vitale a livello di supporto.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus terminano il supporto software: niente più aggiornamenti di sicurezza

Entrambi gli smartphone infatti non saranno più aggiornati con le più recenti patch di sicurezza da parte di Samsung.

Sulla pagina ufficiale Samsung Mobile Security i Galaxy S9 e S9 Plus sono stati tolti nella lista degli smartphone aggiornabili ogni 6 mesi.

Di fatto sembra che le patch di sicurezza di marzo 2022 saranno le ultime per questi due telefonini android.

Questo non significa che i Galaxy S9 e S9 Plus smetteranno di funzionare.

I telefoni infatti rimarranno ancora dei validi smartphone per un utente medio, e con un buon livello di sicurezza ancora per i prossimi 6 mesi.

Se non utilizzate questi smartphone per attività lavorative, per pagamenti, o applicazioni Android che contengono dati sensibili (bancari, privacy, eccetera) i modelli S9 e S9 Plus saranno ancora dispositivi validi per un altro paio di anni, soprattutto se non avete grosse pretese (magari sostituite la batteria).

Nel caso in cui invece utilizzate questi smartphone per lavoro, pagamenti eccetera è tempo di guardarsi intorno per acquistare un nuovo telefonino che verrà aggiornato almeno per i prossimi 3-4 anni.

Samsung comunque ha garantito ai Galaxy S9 e S9 Plus due aggiornamenti principali del sistema operativo: uscito con Android 8.0 Oreo è stato aggiornato ad Android 10 con ONE UI 2.5 a fine 2020.

Inoltre lo smartphone ha ricevuto più di 3 anni di aggiornamenti di sicurezza, in linea con la politica aziendale dell’azienda coreana di quel tempo.

Fonte: Notizia ufficiale