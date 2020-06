Galaxy S9 e S9 Plus l’aggiornamento Samsung One UI 2.1 è iniziato (Germania)

Samsung ha iniziato a rilanciare l’aggiornamento all’interfaccia One UI 2.1 per i suoi ex top di gamma Galaxy S9 e S9 Plus: si parte dalla Germania.

Come sta già accadendo da qualche giorno con i Galaxy Note 9, anche i dispositivi della Gamma Galaxy S9 in queste ore si stanno aggiornando con l’arrivo della nuova interfaccia One UI 2.1.

Più nello specifico i due smartphone stanno ricevendo il nuovo firmware seriale G96*FXXU9ETF5 (* cambia a seconda del modello) basato ovviamente sul sistema operativo Android 10.

Oltre al passaggio dalla One UI 2.0 alla One Ui 2.1 vengono installate pure le più recenti patch di sicurezza, che sono quelle di giugno 2020.

Non sappiamo ancora quando effettivamente Samsung rilascerà quest’aggiornamento sui Galaxy S9 e S9 Plus venduti in Italia.

Vi consigliamo quindi di controllare giornalmente il centro aggiornamenti del vostro smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Con l’arrivo della Samsung One UI 2.1 gli utenti possessori di un S9 o S9 Plus noteranno alcune delle novità introdotte per la prima volta sulla fotocamera della gamma Galaxy S20:

La modalità Single Take (scatto singolo);

(scatto singolo); modalità Video Pro ;

; Filtri personalizzati;

Nuove Ar Emoji e AR Doodle.

Viene aggiunta poi la funzionalità di condivisione tramite connessione Wifi o Bluetooth che prende il nome di Quick Share, e quella di condivisione musicale del proprio speaker bluetooth con altri dispositivi che prende il nome di Music Share.

Appena avremo informazioni sul rilascio della One UI 2.1 anche in Italia per gli S9 e S9 Plus aggiorneremo l’articolo.

