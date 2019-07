Galaxy S9 e S9 Plus: le novità con l’aggiornamento di luglio 2019 (in arrivo)

Svelate in anteprima le novità con il nuovo aggiornamento firmware di luglio 2019 che arriverà anche in Italia per i Galaxy S9 e S9 Plus: i dettagli.

Non è ancora disponibile in Italia ma Samsung ha già iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S9 e S9 Plus.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: le novità con il nuovo aggiornamento di luglio 2019

Il nuovo firmware ha seriale G96FXXU6CSG8, è basato su Android Pie 9.0 e gli utenti tedeschi hanno già iniziato a scaricarlo (533 mb) tramite la classica modalità OTA (over the air).

Non sappiamo quando effettivamente questo firmware arriverà anche in Italia, ma sappiamo le novità che porta sui modelli S9 e S9 Plus.

Patch sicurezza, ottimizzazioni e nuove funzionalità

Per prima cosa vengono installate le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di luglio 2019.

Le patch di luglio 2019 risolvono 10 vulnerabilità ritenute di livello critico, altre 10 vulnerabilità di livello alto: la più pericolosa riguardava il frame work media dove un malintenzionato poteva far penetrare un codice malevolo per compromettere il dispositivo.

Oltre alle patch di Google, la stessa Samsung ha risolto 13 vulnerabilità che ha individuato sul proprio software e interfaccia One UI.

Tra le più importanti risolte una falla nella Galleria e una nel pannello rapido: quest’ultima poteva far attivare o disattivare il bluetooth bypassando la schermata di blocco.

L’aggiornamento contiene poi alcuni fix e ottimizzazioni: viene ad esempio risolto un bug di stabilità nella gestione della modalità notte per l’app fotocamera.

La gestione della registrazione dei volti è stata ottimizzata e migliorata.

Tra le novità dal punto di vista delle funzionalità, vengono implementate nuove AR Emoji distinte in quelle per adulti e quelle per bambini (due diverse modalità nell’interfaccia).

Infine, ma non meno importante, è stata introdotta la funzionalità Call and Message Continuity.

Call and Message Continuity permette agli utenti di accettare eventuali chiamate o messaggi direttamente da un altro dispositivo Samsung come i tablet di ultima generazione Galaxy Tab S5e e Galaxy Tab S4.

Ovviamente su tutti i dispositivi connessi tra di loro deve essere attivato lo stesso account Samsung.

Tenete sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro Samsung Galaxy S9 o S9 Plus: il nuovo firmware potrebbe arrivare a breve anche in Italia.

Fonte: Via