Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano a inizio settembre 2019: le novità

Samsung ha iniziato a rilasciare in Italia il nuovo aggiornamento firmware di inizio settembre per i Galaxy S9 e S9 Plus: quali sono le novità?

Segnaliamo a tutti coloro che possiedono un Samsung Galaxy S9 o la versione S9 Plus, che è disponibile al download in Italia un nuovo aggiornamento firmware.

Samsung aggiorna i Galaxy S9 e S9 Plus a inizio settembre 2019: i dettagli

Il firmware in questione ha seriale G960FXXS6CSH5 per S9 e seriale G965FXXS6CSH5 per la versione S9 Plus.

Entrambi i firmware si basano sul sistema operativo Android Pie 9.0 e interfaccia personalizzata Samsung One UI.

Gli aggiornamenti sono scaricabili tramite la classica modalità OTA (over the air) utilizzando una connessione Wifi o la banda 3G-4G dello smartphone, e hanno un peso di circa 123 megabyte.

L’aggiornamento è abbastanza piccolo perché i firmware in questione apportano solo un miglioramento della sicurezza.

Vengono infatti installate le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di settembre 2019.

Queste nuove patch di settembre 2019 comprendono il fix di 4 falle ritenute critiche, e risolvono 12 problemi di sicurezza ritenuti di medio livello.

Samsung oltre a implementare questi fix ufficiali per il sistema operativo Android, ha risolto circa 17 problemi di sicurezza presente nell’interfaccia Samsung One UI e nelle applicazioni native installate dall’azienda coreana.

La più importante riguardava una falla sul software di gestione della porta USB, che permetteva ai malintenzionati di effettuare attacchi informatici per eseguire una scansione delle password di sicurezza implementate per lo sblocco dello smartphone.

Nel caso in cui non abbiate ricevuto ancora la notifica di aggiornamento automatica, potete controllare manualmente entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricordiamo come sempre, che prima di aggiornare è bene effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul vostro Galaxy S9 o S9 Plus.

Inoltre prima di installare i nuovi firmware controllate sempre che la batteria dello smartphone sia pari o superiore al 50%.

