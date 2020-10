Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano alla ONE UI 2.5 in Europa: le novità

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento all’interfaccia ONE UI 2.5 basata su Android 10 per i Galaxy S9 e S9 Plus in Europa: i dettagli da conoscere.

Buone notizie per tutti i possessori italiani e non di un Galaxy S9 o di un S9 Plus: Samsung ha infatti iniziato a rilasciare in Europa l’aggiornamento all’interfaccia ONE UI 2.5.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano all’interfaccia ONE UI 2.5: i dettagli

Al momento sappiamo che l’azienda coreana ha rilasciato tramite la classica modalità OTA (over the air) il firmware seriale G96xFXXUCFTJ2 (la x cambia a seconda del modello).

Il firmware è ovviamente basato sul sistema operativo Android 10.

Oltre alla nuova interfaccia One UI 2.5, vengono installate le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di ottobre 2020.

Per chi non lo sapesse, la patch di sicurezza di ottobre 2020 corregge cinque vulnerabilità a rischio critico rilevate nel sistema operativo Android, insieme a dozzine di vulnerabilità ad alto e moderato rischio.

Vengono risolte anche 21 vulnerabilità scoperte nel software nativo di Samsung.

Per esempio è stato risolto un exploit che consentiva l’accesso non autorizzato alla scheda SD e ai contenuti nella cartella protetta dell’utente, mentre un altro consentiva l’accesso ai dati sensibili tramite la funzione Hotspot automatico.

Le novità principali della ONE UI 2.5 sui modelli S9 e S9 Plus di Samsung

Tra le novità della ONE UI 2.5 gli utenti possessori di un Galaxy S9 o S9 Plus potranno notare:

miglioramenti all’app fotocamera (modalità Single Take, possibilità di scegliere il frame rate della registrazione video nella modalità PRO) e alla tastiera Samsung;

una funzione di condivisione della posizione SOS per i messaggi;

supporto per adesivi Bitmoji su AOD (Always On Display);

miglioramenti alla connettività Wi-Fi;

il supporto alla modalità DEX.

Non sappiamo quando effettivamente Samsung inizierà a rilasciare quest’aggiornamento anche in Italia.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto il controllo il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Fonte: Via