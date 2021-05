Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano alle patch di maggio 2021 in Europa

Tempo di aggiornamenti per i Galaxy S9 e S9 Plus: Samsung sta iniziando a rilasciare in Europa la patch di maggio 2021.

Tornano ad aggiornarsi gli ex smartphone top di gamma Galaxy S9 e S9 Plus con un nuovo aggiornamento firmware.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si aggiornano con le ultime patch di maggio 2021: i dettagli

Il firmware in questione ha seriale G96xFXXUFFUD6 (la x cambia a seconda del modello) ed è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Lo scopo principale di quest’aggiornamento è quello di installare le più recenti patch di sicurezza rilasciate da Google al momento: quelle di maggio 2021.

Google su Android ha risolto tre vulnerabilità di livello critico, oltre a dozzine di falle di livello alto, medio e moderato.

Samsung di suo ha risolto 23 vulnerabilità individuate nel proprio software (personalizzazione e applicazioni).

Tra le più importanti vulnerabilità risolte da Samsung nella patch di maggio 2021 troviamo:

l’installazione arbitraria di app in Knox Core;

il bypass dell’autenticazione in S Secure;

il reindirizzamento Intent in Secure Folder e altro ancora.

Al momento il firmware che è basato sul sistema operativo Android 10, è in diffusione in Germania.

Non sappiamo quando effettivamente l’aggiornamento sarà disponibile al download anche in Italia: potrebbero volerci ancora alcuni giorni.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro S9 o S9 Plus, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica automatica di aggiornamento vi ricordiamo sempre di:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul telefono; iniziare la procedura di installazione se la batteria ha almeno un’autonomia residua pario o superiore al 50%.

Fonte: Via