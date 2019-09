Galaxy S9 Plus: per la prima volta il prezzo scende sotto i 400 euro in Italia; ecco dove

Ancora per pochi giorni un conosciuto rivenditore italiano con negozi fisici nel nostro paese proporrà il Samsung Galaxy S9 Plus a meno di 400 euro: i dettagli.

L’ex top di gamma del 2018 di Samsung, il Galaxy S9 Plus finalmente può essere acquistato in Italia con garanzia ufficiale dell’azienda coreana a meno di 400 euro.

Samsung Galaxy S9 Plus a 399 euro: ecco dove potete acquistarlo

L’S9 Plus viene infatti venduto al prezzo di 399 euro nell’ultimo volantino della catena commerciale italiana Bennet.

Il volantino sarà valido fino al 2 ottobre 2019, quindi avete ancora diversi giorni per decidere se acquistare o meno il telefono.

Non sappiamo quanti pezzi siano disponibili all’acquisto, non trattandosi di un sottocosto, quindi si presuppone che la promozione sia fino ad esaurimento scorte.

Quanto è valida la promozione del volantino Bennet su questo Galaxy S9 Plus?

Come vi abbiamo già accennato al momento 399 euro sono il prezzo più basso mai visto per questo dispositivo almeno per la versione con garanzia ufficiale Samsung Italia.

Andando a spulciare sul web ci rendiamo conto che effettivamente il prezzo attuale dell’ex top di gamma dell’azienda coreana non scende in svariati casi sotto i 500 euro.

Basti pensare che i rivenditori più famosi come Mediaworld, Monclick.it, Unieuro lo propongono con prezzi che variano dai 599 euro fino ai 649 euro.

Considerato poi che il Galaxy S9 Plus rimane sempre un dispositivo di tutto rispetto con hardware di primo piano e un comparto fotografico ancora più che valido, se avete un budget da spendere sui 400 euro potrebbe essere un buon affare.

Sfortunatamente la catena commerciale Bennet non è diffusa a livello nazionale, quindi non tutti potranno avere la possibilità di acquistare il dispositivo.

L’offerta infatti non è disponibile online ma è attiva solo presso i negozi fisici del rivenditore italiano.