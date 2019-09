Galaxy S9, Samsung sta già testando Android 10: i firmware

Primi rumors affermano che Samsung sta già lavorando a test finali sulla versione Android 10 per il suo ex top di gamma Galaxy S9 e S9 Plus: i firmware.

Buone notizie, da prendere ovviamente con le pinze senza farsi troppe illusioni, per tutti i possessori italiani e non di un Galaxy S9 o di un Galaxy S9 Plus.

Abbiamo infatti le prime notizie che Samsung stia finalmente lavorando ad una versione finale, ancora ovviamente in test, del firmware con Android 10 destinato a questi due smartphone.

Samsung al lavoro su Android 10 per i Galaxy S9 e S9 Plus: questi i firmware

Più nello specifico sappiamo che l’azienda coreana sta lavorando su un firmware seriale G960FXXU7DSI3 per il modello S9 e sul firmware seriale G965FXXU7DSI3 per il modello S9 Plus.

Considerate le possibili novità in termini di funzionalità, è logico che Samsung si sia già messa di impegno per ottimizzare il software per supportare al meglio le caratteristiche hardware dei sui dispositivi di punta del 2018.

Ovviamente al momento non abbiamo nessuna data ufficiale di rilascio dell’aggiornamento ad Android 10 per i Galaxy S9 e S9 Plus.

Infatti Samsung rilascerà quest’ultimo aggiornamento prima per la gamma Galaxy S10, Galaxy Note 10 e poi successivamente il nuovo software sarà diffuso sui dispositivi ex top di gamma più recenti.

Considerato che molti si aspettano un rilascio di Android 10 per i Galaxy S10 e Note 10 entro la fine di quest’anno, è probabile che gli S9 e S9 Plus verranno aggiornati entro la fine di gennaio 2019 o comunque al massimo entro la fine di febbraio del prossimo anno.

Sono al momento solo nostre supposizioni, quindi vi preghiamo di prenderle con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via (in Olandese)