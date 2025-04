Galaxy Tab S10, Tab S9, Tab S8 e Tab A9 aggiornamento ONE UI 7? Le date

Samsung ha svelato quando arriverà l’aggiornamento ad Android 15 con interfaccia ONE UI 7 sui tablet della serie Galaxy Tab S10, Tab S9, Tab S8 e Tab A9: ecco i dettagli conosciuti.

Una serie di tablet di fascia top di gamma, alta e medio-bassa nelle prossime settimane sarà aggiornata da Samsung all’interfaccia ONE UI 7 che è basata sul sistema operativo Android 15.

Vediamo di conoscere più nello specifico i periodi di riferimento e i tablet coinvolti.

Samsung Galaxy Tab S10, Tab S9, Tab S8 e Tab A9 quando arriva l’aggiornamento ONE UI 7 con Android 15?

Grazie a delle informazioni ufficiali rilasciate da un dipendente dell’applicazione Samsung Members sezione India, abbiamo un quadro di riferimento sull’aggiornamento.

I primi tablet che saranno aggiornati alla ONE UI 7 sono il Galaxy Tab S10+ e il Galaxy S10 Ultra che riceveranno il nuovo software entro la fine di questo mese: aprile 2025.

Se ne possedete uno vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti in questi giorni.

La prossima serie di aggiornamenti inizierà e si concluderà nel mese di maggio 2025, e coinvolgerà i seguenti dispositivi:

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra

Passerà circa un mese e a giugno 2025 altri due tablet dovrebbero ricevere l’aggiornamento alla ONE UI 7:

Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+

Infine gli ultimi tablet selezionati da Samsung compatibili con l’aggiornamento ad Android 15, riceveranno il nuovo software a luglio 2025: si tratta dei Galaxy Tab A9 e dei Galaxy Tab A9+.

Va comunque specificato che queste date fanno riferimento al mercato indiano e non a quello Europeo.

Potrebbero esserci quindi delle differenze temporali, in anticipo o posticipo, che di solito possono variare al massimo di un paio di settimane nei casi più lunghi.

Le date quindi vanno prese come una forma di riferimento e non come date certe al cento per cento.

Se il vostro tablet Samsung non è compreso in questa lista, segno che non riceverà mai l’aggiornamento ad Android 15 con ONE UI 7, e rimarrà quindi ancorato alle precedenti versioni software.

Fonte: Via

