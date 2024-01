Galaxy Tab S6 Lite (2022), Galaxy A23 e Galaxy A52 4G aggiornamento Android 14 iniziato

Galaxy Tab S6 Lite (2022), Galaxy A23 4G e Galaxy A52 4G sono il nuovo trio di dispositivi aggiornati ad Android 14 con ONE UI 6.0 da Samsung: i dettagli.

Nella lista degli smartphone e tablet Samsung aggiornabili ad Android 14 oggi si sono aggiunti tre dispositivi destinati alla fascia media e media bassa del mercato.

Infatti il tablet Galaxy Tab S6 lite (Versione 2022), il Galaxy A52 4G e il Galaxy A23 4G lo stanno ricevendo in queste ultime ore.

Per la precisione il Tab S6 Lite (2022) sta ricevendo il nuovo firmware seriale P613XXU4CWL1 in Europa tramite la classica modalità OTA (Over the air).

Il firmware ha un peso di circa 1.8GB.

Oltre al passaggio da Android 13 ad Android 14, vengono installate le patch di sicurezza Android del mese di novembre 2023. (quindi non le più recenti disponibili di gennaio 2023).

Gli altri due dispositivi aggiornati sono le versioni 4G del Galaxy A23 e del Galaxy A52, che negli scorsi giorni avevano già ricevuto l’aggiornamento ad Android 14 per le loro varianti con connettività 5G.

Il modello A23 4G sta ricevendo il nuovo firmware seriale A235FXXU4DWL1 in Russia, e il firmware seriale A235MUBU4DWL1 a Panama.

Probabilmente ci vorranno ancora alcuni giorni, massimo un paio di settimane, prima che l’aggiornamento venga diffuso pure in Italia.

Anche in questo caso comunque non vengono installate le patch di sicurezza Android più recenti: si fermano a quelle di novembre 2023.

Infine c’è pure il Galaxy A52 4G che si sta aggiornando adesso via OTA con seriale finale EWL3 in Russia.

Il firmware in questione ha un peso di circa 2.2GB e installa le patch di sicurezza relative al mese di dicembre 2023.

Se possedete questo smartphone è probabile che entro un paio di settimane riceverete pure in Italia l’aggiornamento alla versione software con ONE UI 6.0.

A differenza dei Galaxy A23 4G e del Galaxy Tab S6 Lite (2022), l’aggiornamento ad Android 14 sarà l’ultimo disponibile per il modello A52 5G considerato che l o smartphone è uscito sul mercato a marzo 2021 con Android 11, e quindi con questo riceverà il suo ultimo dei 3 aggiornamenti del sistema operativo.

