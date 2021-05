Galaxy Tab S7+ Lite? No è il Galaxy Tab S7 XL Lite, certificato Bluetooth

Il nome commerciale del prossimo tablet di Samsung non sarà Galaxy Tab S7+ Lite come i precedenti rumors indicavano, ma bensì Galaxy Tab S7 XL Lite.

Oggi il sito di certificazione Bluetooth ha inserito nel proprio database una serie di nuovi tablet prodotti da Samsung, tutti tablet che supportano la versione 5.0.

Niente Galaxy Tab S7+ lite: si chiameranno Galaxy Tab S7 XL Lite

I nuovi tablet con seriale SM-T730, SM-T735, SM-T735N, SM-T736B, SM-T736N, e SM-T737 venivano indicati in passato con il nome commerciale di Tab S7+ Lite.

L’agenzia di certificazione Bluetooth ha però smentito queste voci di corridoio, dato che i dispositivi sono stati registrati da Samsung con il nome commerciale di Galaxy Tab S7 XL Lite.

Da quello che sappiamo il modello SM-T730 sarà la versione Solo Wifi.

Invece i modelli con seriali SM-T735 e SM-T735N dovrebbero essere i tablet con supporto alla sola connettività LTE 4G.

Infine ci sono i modelli SM-T736B e SM-T736N che saranno i dispositivi con connessione mobile 5G.

Ancora da capire invece cosa rappresenti il modello SM-T737, forse un dispositivo sviluppato per uno specifico paese o un gruppo di paesi.

Non ci sono novità sulle presunte caratteristiche hardware dei prossimi Tab S7 XL Lite, che di fatto sono quelle indicate dai precedenti rumors per i Tab S7+ Lite.

Si parla infatti di un display LCD IPS da 12,4 pollici di diagonale con risoluzione nativa QHD+, supporto alla pennina capacitiva S Pen, 4/6GB di ram e 128GB di memoria interna espandibile con microSD.

Il modello con connettività 5G utilizzerà il chipset Snapdragon 750, ma non sappiamo che processore sarà montato sulle varianti LTE 4G e solo Wifi.

E’ previsto poi il supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 45W, gli altoparlanti stereo e la scocca sarà in metallo con cinque colorazioni diverse: nero, blu, verde, oro rosa e argento.

Come sistema operativo ci sarà Android 11 con personalizzazione ONE UI 3.x.

