Galaxy Tab S9 FE+ certificato: batteria e ricarica rapida svelata

La versione FE del Galaxy Tab S9 utilizzerebbe questa batteria e supporterebbe questa ricarica rapida: ecco i dettagli che potete conoscere in anteprima.

Recenti indiscrezioni, confermate da altri rumors, affermano che Samsung è abbastanza vicina al lancio dei nuovi tablet Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+, ovvero le varianti Fan Edition dei già annunciati Galaxy Tab S9.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ certificato: batteria e ricarica rapida svelate

Secondo l’ente regolatore tailandese NBTC il prossimo Tab S9 FE+ utilizzerà una batteria interna da 9800 mAh, quindi un po’ più piccola rispetto a quella utilizzata sul Tab S9 Plus da 12,4 pollici (10090 mAh).

Il tablet dovrebbe supportare pure la ricarica rapida via cavo fino a 45W, quindi non ci saranno differenze sostanziali con il prodotto originale.

Difficilmente comunque Samsung venderà il tablet con il caricabatteria da 45W incluso nella confezione, considerato che il Galaxy Tab S7 FE nonostante una ricarica rapida da 45W aveva in confezione solo un caricabatteria base da 15W.

Parlando sempre di certificazioni, il Tab S9 FE+ è stato certificato in Corea del Sud con sei diversi numeri di modello, comprensivi dei modelli solo Wi-Fi e modelli Wi-Fi + 5G.

Anche in questo caso batteria e ricarica rapida sono indicate con gli stessi valori dell’agenzia tailandese NBTC.

Infine notizia dell’ultima ora, sembra che Samsung venderà il tablet in quattro colori: menta, lavanda, grigio/grafite e argento.

Non ci resta quindi che aspettare future informazioni in merito, soprattutto su prezzo e disponibilità dato che per il momento Samsung non ha ancora diffuso nessuna notizia ufficiale.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon