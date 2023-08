Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+ confermati da Samsung in modo accidentale

I tablet Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+ sono stati confermati accidentalmente direttamente sul sito ufficiale Samsung.

Samsung giusto una settimana fa ha presentato al grande pubblico i nuovi Samsung Galaxy Tab S9 (normale, plus e Ultra), ma rumors passati indicano la presenza anche di una versione FE.

Oggi la stessa Samsung, in modo accidentale, ne ha confermato l’esistenza e il possibile arrivo in tempi non troppo lunghi.

Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+ confermati da Samsung anche se in modo accidentale

Infatti sul sito ufficiale dell’azienda coreana, i nomi dei due tablet sono stati individuati su una pagina del prodotto per l’assistente vocale Bixby.

In questa pagina web dedicata a Bixby vengono elencati tutti i dispositivi Samsung compatibili, e tra questi è spuntato il nome dei Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+, che non sono stati ancora annunciati.

Per chi non lo sapesse FE sta per “Fan Edition”, un edizione particolare (più colori, più economica) già vista sui Galaxy S.

Sfortunatamente sul sito ufficiale dell’azienda non compaiono altre informazioni sul prodotto, ma almeno abbiamo qualche indicazione grazie agli informatori.

Si vocifera che il modello Plus dovrebbe utilizzare un display da 12.4 pollici di diagonale, mentre la versione non Plus potrebbe montare un display leggermente più piccolo.

In comune i due tablet dovrebbero avere lo stesso chipset in comune, ovvero un Exynos 1380 Octa-Core.

Anche le tempistiche sul lancio sono sconosciute, ma forse Samsung deciderà di lanciare i nuovi prodotti entro la fine del 2023.

Staremo a vedere!

Fonte: Via Twitter

