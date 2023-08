Galaxy Watch 4 e 4 Classic iniziato l’aggiornamento ONE UI Watch 5 stabile

Samsung ha iniziato a rilasciare negli USA l’aggiornamento ONE UI Watch 5 per i Galaxy Watch 4 e 4 Classic basato: i dettagli da conoscere.

Se possedete un Galaxy Watch 4 o la versione 4 Classic è probabile che nei prossimi giorni potrete aggiornare il vostro smartwatch alla nuova versione software basata su Wear OS 4.

Samsung ha infatti iniziato a rilasciare per questi indossabili la ONE UI Watch 5.

ONE UI Watch 5 disponibile sui Galaxy Watch 4 e 4 Classic: i dettagli da conoscere

Al momento sappiamo che l’azienda coreana ha iniziato la diffusione dell’aggiornamento negli Stati Uniti con il nuovo firmware seriale R8xxUSQU1ZWF1 dal peso di circa 1.7GB.

Se tutto andrà bene, ovvero Samsung non troverà nuovi bugs, il rilascio del firmware dovrebbe avvenire anche in Europa, e quindi pure in Italia, agli inizi di settembre 2023.

Per controllare la disponibilità dell’aggiornamento, aprite l’app Galaxy Wearable sul telefono, accedete a Impostazioni orologio » Guarda aggiornamento software e toccate Scarica e installa.

Essendo comunque un file di discrete dimensioni, vi consigliamo di utilizzare una connessione Wi-Fi se non disponete di sufficienti GIGA.

Con l’arrivo della ONE UI Watch 5 basata su Wear OS 4 ci saranno novità dal punto di vista delle funzionalità e ottimizzazioni.

ONE UI 5 Watch: novità e ottimizzazioni introdotte con Wear OS 4

Gli utenti potranno notare queste novità e ottimizzazioni grazie alla nuova versione software:

aggiunti nuovi quadranti e riquadri, ed adesso è più semplice aggiungerli allo smartwatch

adesso si può impostare una serie di immagini (che cambiano) o un video come sfondo dei quadranti anziché una sola immagine

Galaxy Buds Tile è stato migliorato e adesso consente di attivare o disattivare l’audio 360

aggiunto un riquadro per l’app Timer

nel cassetto delle APP si possono creare e organizzare cartelle

è stato aggiunto il rilevamento automatico degli allenamenti in bicicletta, e l’opzione di mappatura del percorso

aggiunte le informazioni personalizzate sulla zona di frequenza cardiaca e indicazioni per camminare e correre

introdotti i suggerimenti in caso di caduta violenta: mostrate le informazioni mediche rilevanti

miglioramenti nel monitoraggio del sonno, e suggerimenti/approfondimenti per aumentarne la qualità

introdotta la possibilità di effettuare il backup su singoli dati

possibilità di associare lo smartwatch ad un altro telefono senza dover reimpostare il tutto

durante le chiamate su smartwatch adesso si può controllare il volume delle chiamate, disattivare l’audio e la tastiera

durante la digitazione si può passare dalla tastiera alla dettatura vocale premendo il tasto home

adesso si può controllare lo stato della batteria, le informazioni sulla memoria

introdotti nuovi gesti con le mani (chiudere il pugno, raccogliere le dita e scuotere il polso)

