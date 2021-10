Galaxy Watch 4: nuovo aggiornamento con nuovi quadranti, controlli gestuali ed altro

Disponibile un nuovo aggiornamento firmware per i Samsung Galaxy Watch 4 con Wear OS 3.0: nuovi quadranti, controlli gestuali e altro tra le novità introdotte.

Durante il recente Unpacked Event, Samsung ha annunciato alcuni cambiamenti per quanto riguarda i suoi nuovi smartwatch di punta Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic.

Samsung Galaxy Watch 4 e 4 Classic: arriva un nuovo e importante aggiornamento firmware a fine ottobre 2021

Di fatto si tratta di un aggiornamento importante del software che include:

una serie di nuovi quadranti per gli smartwatch, tra le quali la possibilità di utilizzare pure GIF animate;

una nuova funzione di controllo dei gesti;

un rilevamento delle cadute migliorato;

miglioramenti per le funzioni AR Emoji, Together, Bitmoji e Cute Character;

un nuovo pulsante di disattivazione dell’audio per disattivare l’audio delle chiamate.

Tra le ottimizzazioni troviamo pure una correzione per il problema di rilevamento della frequenza cardiaca introdotto in una versione software precedente.

Il nuovo firmware seriale R8**XXU1DUJA (le ** cambiano a seconda del modello) ha un peso di circa 477 megabyte, ed è scaricabile tramite il software di aggiornamento nell’app Galaxy Wearable.

Al momento l’aggiornamento è in diffusione in Corea del Sud, ma molto probabilmente nelle prossime ore sarà reso disponibile anche per gli utenti residenti in Europa e in altri continenti.

