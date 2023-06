Galaxy Watch 6 utilizzerà il chipset Exynos W930

Il Chipset Exynos W930 verrà utilizzato sul prossimo Samsung Galaxy Watch 6: ecco quello che sappiamo al momento sul prossimo smartwatch.

Oggi abbiamo la certezza che il prossimo smartwatch Galaxy Watch 6 funzionerà grazie al nuovo chipset Exynos W930.

Samsung Galaxy Watch 6 avrà il chipset Exynos W930: la conferma

L’informazione proviene dalla certificazione Bluetooth del dispositivo con seriale modello S5E5515.

Del nuovo chipset Exynos W930 si pensa che sarà una versione migliorata dell’attuale W920 utilizzato nelle serie Galaxy Watch 4 e Watch 5, senza però grandi stravolgimenti.

Infatti il chipset W930 manterrà lo stesso processo produttivo a 5nm, con supporto al Bluetooth 5.3 e al Wi-Fi.

Secondo la certificazione il processore necessita di un chip RF aggiuntivo per una soluzione Bluetooth + Wi-Fi completa.

Va però detto che passati rumors affermavano che i Galaxy Watch 6 avrebbero utilizzato il chipset Exynos W980.

Considerato che non abbiamo ancora dettagli ufficiali, il chipset Exynos W980 potrebbe essere effettivamente l’ExynoS W930 e gli informatori avevano avuto una soffiata sbagliata sul nome del chipset.

Oppure Samsung potrebbe utilizzare un chipset diverso e forse più potente, appunto l’Exynos W980, per la versione PRO del Watch 6.

Infine ce anche la possibilità che il W980 sarà un chipset non ancora definitivo che equipaggerà solamente la generazione numero 7 degli indossabili Samsung che usciranno tra più di un anno.

Ovviamente non ci resta che aspettare nuove e più dettagliate informazioni in merito, ma sappiamo comunque che l’arcano sarà svelato in data 26 luglio 2022 data di presentazione dei nuovi smartwatch di Samsung.

Fonte: Via

