Galaxy Watch 8 e Watch Ultra 2 i prezzi aumenteranno? I rumors

Alcune indiscrezioni ci hanno indicato quali saranno in Europa i prezzi di vendita dei prossimi smartwatch Galaxy Watch 8 e Galaxy Watch Ultra 2: ecco i dettagli.

Sappiamo che il 9 luglio 2025 Samsung presiederà un nuovo evento Unpacked nel quale oltre ai nuovi smartphone pieghevoli, saranno presentati anche nuovi smartwatch.

Oggi abbiamo alcune indiscrezioni sul loro presunto prezzo di vendita in Europa.

Samsung Galaxy Watch 8 e Watch Ultra 2: ecco quanto potrebbero costare in Europa

C’è una buona e una cattiva notizia: pare infatti che gli smartwatch serie Galaxy Watch 8 costeranno di più, mentre il successore del Galaxy Watch Ultra sulla carta manterrà il prezzo di vendita del suo predecessore.

Partiamo con il modello base, il Galaxy Watch 8.

Secondo i recenti rumors la variante da 40mm avrà un prezzo di listino più alto di 40 euro rispetto al Galaxy Watch 7 40mm, mentre la variante da 44mm aumenterà il prezzo di 50 euro.

Per fare una referenza, il Galaxy Watch 7 in Europa ha un prezzo di listino di 319 euro (40mm) e 349 euro (44mm).

Poi c’è il Galaxy Watch 8 Classic, che comparato con il precedente Galaxy Watch 6 Classic avrà un prezzo di listino più caro di 50 euro.

Si prevede quindi che l’8 Classic per la variante non LTE avrà un prezzo di listino al lancio in Europa di 469 euro, mentre la variante LTE avrà un prezzo di listino di 549 euro.

Passiamo ora alla notizia positiva.

Il Galaxy Watch Ultra 2 avrà lo stesso prezzo di listino in Europa dell’attuale Galaxy Watch Ultra, ovvero 699 euro.

Considerato che il prezzo di listino è già abbastanza alto di suo, aumentare il costo da parte di Samsung sarebbe stato sicuramente deleterio per le vendite.

Non sappiamo se il modello Ultra 2 sarà commercializzato il 9 luglio 2025 insieme ai Galaxy Watch 8, le indiscrezioni non ci forniscono dati certi.

Comunque, dato che Samsung non ha ancora ufficializzato nulla, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

