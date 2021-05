Galaxy Watch Active 4: svelati alcuni dettagli hardware/tecnici

Questi sono gli ultimi rumors su alcuni dettagli hardware/tecnici del prossimo smartwatch di Samsung il Galaxy Watch Active 4.

Giusto un paio di giorni fa vi avevamo informato, e poi la conferma è arrivata direttamente da Google, che Samsung sul suo prossimo Galaxy Watch Active 4 abbandonerà Tizen per Wear OS.

Samsung Galaxy Watch Active 4 ultimi rumors e dettagli tecnici/hardware

Oggi l’informatore Ice Universe tramite il proprio account Twitter ha svelato alcuni dettagli tecnici/hardware del dispositivo.

Secondo quanto riportato il Watch Active 4 abbandonerà il pannello in vetro 2.5D che copre il display circolare, per un pannello in stile 2D piatto.

Questo rumors fa pensare a cosa Samsung si sarà inventata per ottimizzare la cornice virtuale dello smartwatch.

La cornice fisica (quella fissa e non quella mobile) che circonda l’area del display sarà più stretta e il telaio dovrebbe essere realizzato in lega di titanio.

Questi sono i presunti cambiamenti esterni, ma ci saranno anche novità all’interno del dispositivo.

Infatti l’informatore afferma che Samsung potrebbe cambiare il chipset da montare sul Galaxy Watch Active 4.

L’azienda coreana fin dal primo Watch (del 2018) utilizza il chipset Exynos 9110 basato sul processo produttivo a 10nm: quest’ultimo dovrebbe essere sostituito da un nuovo chipset basato sul processo produttivo a 5nm.

Il passaggio da 10nm a 5nm è piuttosto importante: il chipset infatti garantirà prestazioni migliori e consumi più bassi.

Questo aiuterà a migliorare l’autonomia generale del prossimo smartwatch a parità di potenza della batteria.

Si presume che la versione Watch 4 (quindi non quella Active) godrà dello stesso chipset a 5nm, anche se probabilmente manterrà una ghiera girevole fisica come i suoi predecessori.

Fonte: Via Twitter