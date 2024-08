Galaxy Watch in arrivo le mappe offline di Google Maps

Sui Samsung Galaxy Watch come già sui Google Pixel Watch (2 e 3) arriverà presto il supporto alle mappe offline di Google Maps su Wear OS: i dettagli da conoscere.

Se possedete un Samsung Galaxy Watch versione 4 in su probabilmente nelle prossime settimane riceverete un aggiornamento di Wear OS che vi farà piacere.

Potrete infatti utilizzare offline le mappe di Google Maps direttamente sul vostro smartwatch.

Samsung Galaxy Watch avranno il supporto alle mappe offline su Wear OS: ecco cosa dovete sapere

Quando Google ha svelato di recente il suo Pixel Watch 3, ha affermato che lo smartwatch supporta pure le mappe offline di Google Maps.

Ebbene questa funzionalità sta uscendo piano piano anche sugli altri smartwatch Google Pixel 2 e molto presto avrà il supporto ufficiale anche per gli indossabili con Wear OS.

Di fatto grazie a Google Maps offline, gli utenti potranno navigare con il proprio smartwatch anche quando non è presente una connessione internet attiva (modelli LTE 4G), o non c’è collegato uno smartphone connesso ad internet.

Al momento la funzionalità per gli smartwatch non Pixel Watch 3 è ancora in fase di beta con la versione software 11.140.0701.W di Google Maps per Wear OS.

La nuova versione beta del software infatti incorpora una nuova pagina “Mappe offline” sopra l’opzione “Impostazioni”.

Premendo Mappe Offline l’utente scaricherà automaticamente una mappa della sua zona, mentre avverrà anche una sincronizzane di altre aree offline prelevate direttamente suo smartphone se connesso.

La sincronizzazione viene evidenziata dal software tramite un’icona a forma di nuvola barrata accanto all’ora sulla mappa.

Considerato che il software è ancora in fase beta potrebbero volerci ancora alcune settimane prima che i Samsung Galaxy Watch con Wear OS ricevano l’aggiornamento finale.

Per il momento quindi vi preghiamo di avere pazienza e attendere la notifica da parte dell’azienda coreana.

Fonte: Via

