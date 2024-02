Galaxy Watch 6 per San Valentino: scontato e con omaggio Samsung

Le versioni Bluetooth dei Galaxy Watch 6 (Classic e non) varie grandezze sono scontate su Samsung Italia e in più c’è un omaggio per chi li acquista: i dettagli.

Se amate l’attività fisica o comunque volete tenere un po’ sotto controllo la vostra salute il Galaxy Watch 6 di Samsung è uno degli smartwatch più completi del settore (sono anche certificati medici).

Per San valentino c’è un interessante sconto di listino e in più un omaggio: vediamo di conoscere meglio il tutto

Samsung Galaxy Watch 6 l’offerta per San Valentino non è niente male e c’è un gradito omaggio: i dettagli

Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic Bluetooth: le caratteristiche

Vediamo se i prodotti fanno al caso vostro con qualche informazione tecnica.

Il Watch 6 esce in due dimensioni 40 e 44mm, mentre il Watch 6 Classic nelle dimensioni 43 e 47mm.

Le versioni più piccole (40 e 43mm) hanno un display circolare Amoled da 1.3 pollici (432 x 432 pixel) mentre le più grandi (44 e 47mm) da 1.5 pollici (480 x 480 pixel), entrambi con luminosità massima di 2000 nit e protezione in vetro zaffiro.

Batteria più grande per il Watch 6 Classic (425 mAh), batteria più piccola per il Watch 6 normale (300 mAh): più o meno i due smartwatch garantiscono fino a 40 ore di utilizzo normale (sensoristica attivata 24 su 24 ore).

Il Watch 6 Classic ha inoltre una Ghiera girevole (abbinabile a funzioni) che gli conferisce un aspetto più alla moda, mentre il Watch 6 è più sportivo.

Godono della certificazione iP68, 5ATM (fino a 50 metri sott’acqua) e MIL-STD-810H (certificazione di resistenza militare)

Entrambi utilizzano il sistema operativo Wear OS 3 (aggiornabile all’ultima versione numero 4), montano il chipset Exynos W930 con 2GB di ram e 16GB di memoria interna per la APP.

Tra le funzioni ricordiamo:

AOD (Always on display sempre attivo)

sensori di temperatura della pelle, cardiofrequenzimetro, ECG, avviso di frequenza cardiaca, pressione sanguigna, previsione del ciclo mestruale, rilevamento delle cadute, monitoraggio del sonno

90+ attività sportive rilevate

Samsung Wallet (per i pagamenti in mobilità con chipset NFC)

lo smartwatch come otturatore da remoto della fotocamera del vostro smartphone

Funzione per trovare il telefono del proprietario con una mappa integrata

app Thermo Check: scansione temperatura dell’acqua (prima di una nuotata, del cibo che state per mangiare)

Galaxy Watch 6 e 6 Classic: l’offerta con omaggio durante e dopo San Valentino (ne compri due ulteriore sconto del 20%)

Ebbene questi sono i nuovi prezzi acquistando un solo smartwatch:

Galaxy Watch 6 Bluetooth 40mm : 192,92 euro IVA e spedizione inclusa (VS 319 euro listino ufficiale)

: IVA e spedizione inclusa (VS 319 euro listino ufficiale) Watch 6 Bluetooth 44mm : 249,51 euro IVA e spedizione inclusa (VS 349 euro listino ufficiale)

: IVA e spedizione inclusa (VS 349 euro listino ufficiale) Galaxy Watch 6 Classic 43mm Bluetooth : 273,74 euro IVA e spedizione inclusa (VS 419 euro listino ufficiale)

: IVA e spedizione inclusa (VS 419 euro listino ufficiale) Watch 6 Classic 47mm Bluetooth: da 306,41 euro IVA e spedizione inclusa (VS 449 euro listino ufficiale)

Per ottenere questi prezzi dovete seguire queste istruzioni:

Accedete al sito ufficiale tramite il vostro Account Samsung (potete crearne uno) e aggiungete a carrello il modello Galaxy Watch 6 o 6 Classic del colore che preferite seguendo questo LINK UFFICIALE SAMSUNG

Lo smartwatch ha già uno sconto al prezzo di listino di lancio (varia da modello a modello)

Otterrete uno sconto alla Cassa del 5% (per aver fatto il login con Account Samsung)

(per aver fatto il login con Account Samsung) Applicate il codice Coupon GALAXY4U (come da esempio immagine)

(come da esempio immagine)



Procedete alla forma di pagamento che preferite

Attenzione! Se comprate due modelli nello stesso carrello Samsung vi garantirà un ulteriore sconto alla cassa del 20% (ad esempio il Watch 6 Bluetooth passerebbe a 154 euro invece di 193 euro)

All’acquisto dello smartwatch potete ottenere in omaggio il Cinturino Fabric Band (materiale fatto per non disturbare mentre si dorme, facile estrazione con pulsante dedicato, visibilità migliorata al buio) del valore di 49,90 euro seguendo le istruzioni sul sito SAMSUNG MEMBERS.

Per quanto riguarda la garanzia, le spedizioni, tutto è gestito dal sito ufficiale Samsung Italia che offre 2 anni di garanzia Italia, spedizioni in 3 giorni lavorativi con possibilità di effettuare il resto o chiedere il rimborso entro 14 giorni dalla data di ricezione (spese di spedizione di rimborso a carico di Samsung).

