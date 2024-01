Galaxy Z Flip 5 con CashBack Samsung di 250 euro: prezzo 2024 al minimo

Samsung ripropone il cashback ufficiale di 250 euro per i Samsung Galaxy Z Flip 5: il prezzo scende al minimo storico ad inizio 2024.

Con il nuovo anno Samsung inizia subito con il botto proponendo nuovamente il famoso cashback che vi permette di ottenere un rimborso di ben 250 euro acquistando gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip 5.

Samsung Galaxy Z Flip 5 con il cashback ufficiale il prezzo scende del 50%: ecco come fare

Per chi non lo sapesse il Galaxy Z Flip 5 è commercializzato in in Italia in queste due versioni con prezzi ufficiali di listino:

versione 8-256GB al prezzo di 1249 euro IVA e spedizione inclusa

versione 8-512GB al prezzo di 1369 euro IVA e spedizione inclusa

Potete portarvi a casa il Galaxy Z Flip 5 8-256GB colore verde o Graphite al prezzo di 649 euro IVA e spedizione inclusa cashback già incluso seguendo questi link:

Colore Verde menta: https://amzn.to/48F61cm

Colore Graphite: https://amzn.to/48F61cm

Inoltre potete acquistare il Galaxy Z Flip 5 8-512GB nella colorazione speciale Grigio o Giallo al prezzo di 651,78 euro IVA e spedizione inclusa cashback già incluso seguendo queste istruzioni:

Inserire in carello il colore grigio o giallo in carello seguendo questo LINK ufficiale Samsung

Vi verrà applicato uno sconto di listino di 120 euro

Vi verrà applicato uno sconto alla cassa del 5%

Applicate il codice coupon GALAXY4U

Accedendo con l’account Samsung godrete di un ulteriore sconto alla cassa del 5%





Come riscattare il CashBack Samsung da 250 euro

Effettuato l’acquisto, potete riscattare il cashback ufficiale Samsung tramite la registrazione su sito ufficiale Samsung Members.

Seguendo le istruzioni e fornendo le prove di acquisto, Samsung vi rimborserà su conto corrente tramite bonifico la somma di 250 euro.

Vi ricordo che il cashback è valido solo per un acquisto effettuato entro il 15 gennaio 2024, e con registrazione su Samsung Members entro il 14 febbraio 2024.

Dettagli su Garanzia, Spedizione

Gli acquisti effettuati su Amazon godono di 2 anni di garanzia ufficiale Italia perché sono venduti e spediti dalla stessa Amazon.

Avete inoltre 30 giorni per effettuare il rimborso

I prodotti acquistati dal sito ufficiale Samsung, godono di 2 anni di garanzia ufficiale Italia, ci sono 14 giorni per effettuare il rimborso e le spese di restituizione sono a carico di Samsung.

Vi segnaliamo che i prezzi potrebbero variare nel tempo, e che i prodotti potrebbero esaurirsi.

