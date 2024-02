Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 con Cashback Samsung fino a 500 euro

Gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5 possono essere acquistati godendo di un rimborso cashback di Samsung che arriva a 500 euro.

Voglia di smartphone pieghevole con form factor a conchiglia o a libro: il primo compatto con il suo display esterno, il secondo per uso lavorativo avanzato con pennina S Pen, grande display interno e display esterno classico.

Ci sono i Galaxy Z Flip 5 e il Galaxy Z Fold 5 con Samsung che adesso vi rimborsa fino a 500 euro sul costo di acquisto.

Samsung Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Fold 5 con il cashback Samsung: i dettagli da conoscere

Come funziona il cashback di Samsung?

Il cashback è un rimborso tramite bonifico su conto corrente che l’azienda coreana vi garantirà acquistando uno degli smartphone pieghevoli promozionati seguendo le istruzioni che trovate sul sito Samsung Members.

In sostanza dopo l’acquisto dovrete registrare lo smartphone sul sito Samsung Members tramite l’IMEI, poi fare richiesta per il cashback all’interno del sito fornendo informazioni come la prova di vendita e i dettagli per ricevere il bonifico.

Se tutto è stato fatto correttamente Samsung vi rimborserà 400 euro per l’acquisto del Galaxy Z Flip 5 e 500 euro per l’acquisto del Galaxy Z Fold 5.

Ricordatevi che ci son limiti di tempo: il prodotto va acquistato entro il 25 febbraio, e la registrazione su Samsung members per la richiesta del cashback deve avvenire entro il 26 marzo 2024.

Galaxy Z Flip 5 e Fold 5: l’offerta Amazon con cashback Samsung

Amazon è uno dei rivenditori autorizzati per ottenere il cashback fino a 500 euro.

Se vi piace il form factor a conchiglia potete acquistare il Galaxy Z Flip 5 da 256GB colore nero Graphite, crema, violetto e menta al prezzo di 649 euro (VS 1249 euro di listino)

C’è pure la versione da 512GB nei colori crema e menta che può essere acquistato a 699 euro (VS 1369 euro di listino)

Per queste offerte seguite il link: https://amzn.to/48gjmHj.

Per il form factor a libro, con supporto alla pennina S Pen vi segnaliamo il Galaxy Z Fold 5 256GB colore blu al prezzo di 1139 euro (VS 1999 euro listino), la versione 512GB tre colori disponibili a 1499 euro (VS 2119 euro) e infine la versione 1TB colore crema e blu a 1599 euro (VS 2369 euro di listino) seguendo questo LINK: https://amzn.to/4bwhdKt.

Tutti i prezzi si intendono ovviamente IVA e spedizione inclusa con Cashback Samsung (400 o 500 euro) già inclusi.

Inoltre vi abbiamo solo suggerito i colori che hanno il prezzo di vendita più basso, infatti su Amazon potete trovare anche gli altri colori che hanno però prezzi più alti.

Tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon godono di 2 anni di garanzia Italia, vengono spediti e consegnati mediamente in 1 o 3 giorni lavorativi, ci sono 30 giorni per chiedere il reso gratuito.

In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati, i prezzi potrebbero subire variazioni nel tempo o i prodotti esaurirsi.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon