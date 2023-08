Galaxy Z Flip 5 supporta Samsung Dex? No ma c’è l’uscita video tramite USB

Galaxy Z Flip 5 supporta la modalità Samsung Dex? Vi rispondiamo subito no, ma c’è un altra funzionalità tramite porta USB molto utile.

Con la presentazione ufficiale del nuovo Galaxy Z Flip 5 abbiamo conosciuto le novità e i miglioramenti che Samsung ha apportato al suo smartphone pieghevole rispetto alla generazione precedente.

Non conoscete ancora questo dispositivo pieghevole? Queste sono le sue principali caratteristiche.

Galaxy Z Flip 5 sfortunatamente non supporta Samsung Dex, ma ha comunque l’uscita video tramite porta USB

Gli smartphone top di gamma della serie Galaxy S23, 22, 21 etc e gli altri smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 3, 4 e il recente Galaxy Z Fold 5 supportano tutti la così detta modalità Samsung Dex.

Per chi non lo sapesse Samsung Dex è una versione software ottimizzata all’interno della ONE UI che permette di avere un interfaccia personalizzata quando si collega lo smartphone ad un monitor/tv esterno.

Quest’interfaccia è simile a quella di un comune sistema operativo per PC, quindi più facile da utilizzare anche con tastiere e mouse Bluetooth.

Sfortunatamente Samsung Dex non è stata implementata ancora sui Galaxy Z Flip 5, anche se passati rumors (ormai disattesi) ne indicavano una possibile implementazione.

Ma attenzione! Anche i Galaxy Z Flip 5 permettono di collegare lo smartphone ad un monitor/tv esterno e garantire sempre di interessanti funzionalità.

Infatti anche se non ci sarà un interfaccia personalizzata come Samsung Dex, ma bensì un mirroring dell’interfaccia ONE UI su display esterno.

Questo avviene perché i nuovi Z Flip 5 montano la porta USB Type C 3.2 (e non 2.0) che permette di sfruttare l’uscita video fino a 4K.

Grazie all’uscita video su porta Type C 3.2 potrete utilizzare lo Z Flip 5 come un centro multimediale portatile per la riproduzione di video, visualizzazione di foto, streaming di contenuti on demand, o una piccola console da gioco su schermi esterni più grandi, senza soffrire di lags (che con il classico mirroring Wifi possono esserci).

Ma perché Samsung non ha implementato la modalità DEX sui propri Galaxy Z Flip 5?

Samsung ha chiarito che il telefono non offre il supporto DeX perché il dispositivo non dispone delle necessarie prestazioni nel medio-lungo periodo, a causa dell’architetture pieghevole che non permettono di implementare sistemi di dissipazione più efficienti per il chipset Snapdragon 8 Gen 2.

L’azienda coreana quindi preferisce non implementare funzionalità se queste non funzionano in maniera ottimale anche nel medio-lungo periodo, onde evitare problematiche nell’esperienza d’uso generale.

Vedremo se in futuro Samsung riuscirà ad implementare Samsung Dex anche negli smartphone pieghevoli con form-factor a conchiglia con prestazioni degne di nota.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon